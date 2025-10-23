Campomanes y Kim Shantal exhiben a Eleazar Gómez: “traidor, mentiroso, miedoso y payaso”

Cuando Eleazar Gómez se quiso acercar a Kim Shantal, ella reaccionó contundente: “Contigo no quiero hablar ya, no quiero hablar contigo, pi... mentiroso”.

Y luego, cuando Eleazar quiso acercarse a Fabiola Campomanes, ella se alejó mientras le gritaba: “eso que hiciste es por la espalda, el juego es distinto, que tú trates de manipular a la gente, es otra cosa; y eso debería estar prohibido”.

Y luego, cuando Eleazar se quiso acercar a Sandra Itzel, ella reaccionó con un reclamo claro: “Tú nos dijiste a la cara que no nos ibas a nominar y lo hiciste, eres desleal y todo México está viendo lo que eres, un tramposo , una persona que no tiene palabra”.

La noche de asamblea para las nominaciones en la Granja VIP resultó más complicada de lo esperado y para Eleazar Gómez fue noche de reclamos.

Las nominaciones y la “traición”

Lo que desató el pleito fueron tres de las nominaciones de los granjeros. Primero, Eleazar Gómez nominó a Sandra Itzel, a pesar de que le había prometido que no lo haría. Que ni a ella ni a Kim Shantal las iba a tocar.

Luego, Manola Diez nominó a Fabiola Campomanes, a pesar de que ella había dicho que iba a nominar al Patrón. Manola cambio su voto por consejo de Eleazar.

Finalmente, Omahi nominó a Alfredo Adame, por lealtad a Eleazar Gómez.

De acuerdo con la lectura de Campomanes, Shantal y Sandra Itzel, Eleazar Gómez manipuló a Manola para que nominara a Campomanes y así evitar que el Patrón estuviera nominado.

Y por esa misma razón, Omahi nominó a Adame.

“La idea es que como él está nominado, pues se quiere enfrentar a los que él cree que son débiles”, dijo Campomanes en una plática posterior con Lola Cortés.

El plan resultó adverso porque al final El patrón salió nominado y Eleazar fue exhibido por Kim Shantal quien le gritó en plena asamblea:

“Le salió todo mal porque la público no le gusta la gente traicionera, mentirosa, doble cara, payasos”.

Y mientras ella despotricaba, Sandra Itzel repetía como si fuera mantra: "¡Qué basura, qué basura!”