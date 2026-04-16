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“No me van a callar": Dagna Kills acusa al equipo de Nodal de engañarla y querer censurarla

La protagonista del video “Un vals” mostró un fragmento del contrato como prueba de que la contrataron con mentiras

Abril 16, 2026 • 
Alejandro Flores
dagna kills christian nodal.jpg

Dagna se defendió de los señalamientos

TikTok / Youtube

La batalla ya comenzó: “mis abogados están con sus abogados”, dijo Dagna Kills sobre el pleito contra Nodal y su equipo.

Dagna es la modelo del video “Un vals”, de Christian Nodal, que ha generado varias polémicas sobre todo en referencia al evidente parecido entre Cazzu y Dagna.
Ese parecido se acentúo por el look que se le dio a Dagna para la grabación del video: cabello lacio y corto, chaqueta de cuero, peinado relamido.
Tras el escándalo, Dagna Kills asegura que “nunca le quiso hacer daño a nadie”.

“Y menos a una mujer por mis ideales feministas”, dijo la modelo y licenciada en artes visuales que, en efecto, suele hablar en redes sociales sobre el impacto de la moda como elemento de opresión en contra de las mujeres.

¿La engañaron para aparecer como si fuera una mujer parecida a Cazzu?

A dos días de haber denunciado que no le han pagado, Dagna publicó otro video en el que acusa que, además, la engañaron.

“Mi contrato aparece como figurante”, dice en referencia a una figura que en modelaje significa que tendrá apariciones como extra.

Finalmente, y según su testimonio, sin avisarle, ella fue la protagonista que aparece en todo el video.
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Asegura además que durante las grabaciones hubo tomas con otras diez modelos, por lo que ella no se imaginó que solamente las suyas serían las tomas que aparecerían en el video de “Un vals”.

“Dijeron que mi aspecto físico no era relevante porque solo aparecería unos segundos”.
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Contó que ha recibido ataques que la señalan de “poco profesional” pero ella reviró.

“Para mí, poco profesional son las personas que no te pagan y que tienen la oportunidad de darte un trabajo y se aprovechan”.

@dagnakills

♬ original sound - dagna mata

Dagna cerró su video dirigido a sus seguidores pero también al equipo de Nodal, ya que dejó entrever que quieren censurarla.

“Gracias a la gente me está apoyando y sepan que de este lado no voy a permitir que me callen”.

Christian Nodal
 Cazzu
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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