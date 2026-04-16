Escritor que destapó escándalo de “los novios” del rey Felipe, dice: “El abuelo era igual, se casó a fuerza”

El escándalo del libro “Los novios de Felipe” ha destapado otros pasajes de la realeza española que han sido motivo de discusiones.

Y ahora el nombre que aparece es el de Pablo I de Grecia, abuelo de Felipe VI, y cuya vida ha sido siempre motivo de misterio y fascinación.

“Es que el abuelo de Felipe también era homosexual”, declaró Joaquín Abad, el escritor del libro.

En una entrevista con Radio Mitre, Abad se dio tiempo para mencionar lo que considera un acontecimiento recurrente: “los reyes de España suelen hacer una vida ficticia para ocultar la verdad”.

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Incluso se atrevió a hacer una afirmación sobre Juan Carlos, ex rey de España y padre de Felipe.

“Él y la reina Sofía nunca hicieron vida marital, vivieron en habitaciones separadas. Es decir, sí hubo vida marital al principio pero en cuanto tuvieron descendencia, se dedicaron cada quien a sus intereses”.

Sofía es hija de Pablo I de Grecia y ahí es donde Joaquín Abad hila la trama familiar que es el escándalo de moda en España.

“El abuelo de Felipe, igual que él, tuvo que casarse para tener descendencia porque una monarquía sin descendencia, simplemente no va”, dijo Abad.

¿Quién era Pablo I de Grecia y quién fue su amante?

Pablo I de Grecia fue, ciertamente, un rey con una vida polémica y disipada.

Su vida y reinado quedaron marcados por su inclinación a la ideología nazi y por haber vivido una relación con Denham Fotus, uno de las más célebres gigolós del siglo XX, fuente de inspiración para escritores como Truman Capote y amante de artistas y reyes, entre ellos Pablo I.

Su historia quedó plasmada en el libro “El chico mejor guardado del mundo”, del ensayista Anthony Vanderbilt.

En ese texto hay testimonios de sus encuentros amorosos en Londres, cuando Pablo I vivía en Inglaterra exiliado.

Joaquín Abad hace eco de esos testimonios ahora para sustentar su dicho de que Felipe VI lleva una vida similar a la de su abuelo.

“Pablo I fueun buen rey, un buen padre pero era totalmente homosexual, no le gustaban las mujeres. Felipe no, Felipe es bisexual, pero también tuvo que casarse para tener descendencia”.

¿Qué dice el libro sobre “los novios” de Felipe VI?

El libro explora la vida personal de Felipe desde su infantil en el Palacio de la Zarzuela, pasando por su formación miliar, hasta llegar a sus vínculos más cercanos a lo largo de los años.

Como informamos en TVyNovelas, la publicación también pone en la mesa las relaciones sentimentales del monarca tanto con mujeres como con hombres, incluyendo amistades que, según Abad, habrían ido más allá de lo público.

Entre los señalamientos destacan los vínculos con figuras como Miguel Bosé y Alejandro Sanz, además de empresarios, militares y personajes de la élite española

En el libro todo se presenta como parte de una reconstrucción basada en testimonios, contexto y versiones no oficiales.