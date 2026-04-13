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¿Dagna Kills sabía que su imagen en el video de Nodal era una mezcla entre Cazzu y Ángela Aguilar?

La modelo y diseñadora publicó un sugerente historia con una canción de Cazzu

Abril 13, 2026 • 
Alejandro Flores
nodal cazzu un vals.jpg

El video muestra una historia de amor

Captura “Un Vals” / Instagram

Dagna Kill ha explicado que su aparición en el video de Nodal fue uno de más de sus muchos trabajos como modelo.

La modelo y maestra en diseño mexicana vive en España, donde ha desarrollado una notable carrera no sólo en el mundo de la moda alternativa, también como creadora de contenido con su perfil en Instagram donde suele hacer profundas reflexiones acerca de las convenciones sociales: desde el origen de la palabra “naco” hasta la defensa de la identidad sociopolítica a través de la ropa.
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Pero en este momento su nombre se ha ligado al polémico video en el que aparece con un look similar al de Cazzu en su ropa y a Ángela Aguilar en cuanto al corte de cabello.

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El polémico video de Dagna Kills

Nodal ha negado que haya tenido la intención de hacer referencia a su expareja Cazzu y mucho menos a su actual esposa Ángela. El director del video ha asumido totalmente la responsabilidad de la estética de este video que se acompaña a “Un vals”, la nueva canción del cantante de regional mexicano.
Contrario a estas declaraciones, Dagna publicó en sus historias de Instagram unas breves imágenes en las que se muestra el detrás de cámaras de la grabación del video.
“Educándome con una jefa”, escribió Dagma Kills sobre el video en el que se le ve con actitudes de mujer empoderada.

“La jefa” es el mote con el que se conoce a Cazzu desde el comienzo de su carrera en el trap, género en el que la casi no aparecían mujeres.
Por ser pionera de esta música y por el talante con el que tomó decisiones importantes en su carrera,la gente comenzó a llamarla La jefa.

La insinuación de Dagna de que su personaje en el video de Nodal es una copia de Cazzu se refuerza porque el video que compartió está acompañado por “La otra”, canción de Cazzu... canción que, además, compuso justamente después de su rompimiento con Nodal.

Nodal Cazzu
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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