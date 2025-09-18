Doble infidelidad cuando se conocieron Piqué y Clara Chía: ¡Él engañó a Shakira y ella a su novio!

“En esas salidas que Piqué le decía a Shakira que tenía cenas con sus empleados, con compañeros, era para verse con Clara Chía”.

La relación entre Gerard Piqué y Clara Chía habría comenzado en el bar ‘La Traviesa’, según la versión que se conoce oficialmente, sin embargo, medios internacionales revelan que no fue así.

El coqueteo entre el exfutbolista y la joven inició en una “cena de Navidad” que Piqué organizó a finales de noviembre de 2021 con sus empleados de su empresa ‘Kosmos’, así lo dio a conocer el paparazzi Jordi Martin.

El fotógrafo afirma que el primer encuentro entre lo amantes ocurrió en el restaurante Gala, en Balcelona, donde los trabajadores habrían asistido acompañados de sus parejas.

“Piqué decide hacer una cena de Navidad para todos sus empleados de la empresa Kosmos… un trabajador de Gerard Piqué, que es el hermano del mejor amigo de Piqué… acude a la cena de Navidad acompañado de su novia, ¿y quién es su novia? Clara Chía”, dijo en su canal de YouTube.

Y continúo con el relato. “En esa cena de Navidad, me aseguran que Piqué se enamora de Clara Chía y me aseguran que ahí empieza la relación entre ellos dos. Clara Chía engañando de esa manera a su novio, que era empleado de Piqué, y Piqué engañando a Shakira”, señaló.

Martin insistió que si bien era cierto “que Clara Chía era mesera en (el bar) ‘La Traviesa’”, es la cena de Navidad celebrada en Barcelona la que detonaría su presunta infidelidad a la cantante colombiana.

“Empiezan a verse y finales de diciembre del 2021, Piqué y Shakira hacen un viaje con Milan y con Sasha a Orlando, a Disney World, en un viaje familiar. Al regresar de ese viaje, es Piqué el que le comunica a Shakira que está agobiado con sus empresas, con muchos problemas… y es ahí cuando Shakira empieza a sospechar que hay algo”, relató el paparazzo.

Y siguió: “¿Y qué era ese algo? estamos hablando ya de enero, febrero del 2022. Qué era que Piqué estaba engañando a Shakira con Clara Chía y que estaba ilusionado… En esas salidas que Piqué le decía a Shakira que tenía cenas con sus empleados, con compañeros, era para verse con Clara Chía. Ahí es donde nace la relación entre Piqué y Clara Chía… en esas salidas Piqué, era una época en la que salía mucho con Riqui Puig”, declaró.

Según el colaborador de ‘El Gordo y La Flaca’, la aventura entre Piqué y Chía marchaba tan bien que en abril de 2022, él “abandona el domicilio familiar y rompe con Shakira”.

“Le dice a Shakira: ‘Me tengo que ir de esta casa’, y ahí es cuando Piqué se va unas semanas al piso de soltero de la calle Montaner… para verse con Clara Chía, para tener total libertad”, sin embargo, en mayo de ese mismo año, el dueño de ‘Kosmos’ nuevamente buscaría a la madre de sus hijos.

“Piqué añora su vida familiar, añora a Shakira y decide volver al domicilio de Esplugues de Llobregat con Shakira. Pero ese retorno solamente duró dos, tres semanas hasta que ya deciden romper definitivamente porque la relación no está bien, porque Piqué está haciendo una doble vida”, subrayó.

El fotógrafo ventiló que “Piqué estaba totalmente ilusionado con Clara Chía, aunque por un momento pudo seguir al lado de sus hijos, al lado de Shakira, pero finalmente eso se rompe y se rompe con el comunicado de Shakira anunciando la separación”.

Finalmente, Jordi Martin reveló que, antes de que se hiciera pública su relación con Clara Chía, Piqué la habría contratado como trabajadora de ‘Kosmos’ a escondidas y posteriormente, habría despedido al hermano de su mejor amigo, quien sería el novio de la joven de 26 años.

“Llega un momento en que Piqué despide a su trabajador y contrata a Clara Chía. Clara Chía rompe con su novio y entra a trabajar en ‘Kosmos’. Cuando Clara Chía entra a trabajar en ‘Kosmos’, teletrabajaba, esto así me lo aseguran empleados de Piqué que han sido informadores míos que he tenido por mucho tiempo, me aseguran que Clara Chía teletrabajaba desde su casa para no levantar sospechas”, sentenció.

