Ninel Conde sufre segundo accidente en el carnaval de Mérida: se ELECTROCUTA arriba de un carro alegórico

‘El Bombón Asesino’ sufrió una descarga eléctrica.

Febrero 20, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Ninel-Conde-carnaval.jpg

Ninel Conde sufrió una descarga eléctrica.

Instagram

“¡Ahora si la más electrificada quedé!”.

Ninel Conde fue una de las artistas invitadas para participar en el Carnaval de Mérida 2026. Bajo la temática ‘Circo Carnaval’ se llevaron a cabo distintos conciertos que incluyeron a estrellas como Yuri, Jesse & Joy, ‘Mentiras, el concierto’ y Alemán, entre otros.

Del 7 al 18 de febrero fueron muchas las celebridades que se dieron cita en ‘La Ciudad Blanca’ y dentro de los desfiles arriba de los carros alegóricos destacaron Galilea Montijo, Ninel Conde, Julián Gil, Marlene Favela, ‘Abelito’ y Aldo Nigris.

Hace unos días se viralizaron las imágenes del accidente que sufrió Ninel con uno de sus zapatos de tacón.

‘El Bombón Asesino’ la estaba pasando en grande, iba saludando a los asistentes desde arriba de un carro alegórico cuando la correa de su calzado terminó rompiéndose.

De inmediato, Conde resolvió quitarse los tacones para seguir el recorrido del carnaval.

Sin embargo, este no fue el único percance que sufrió la famosa, pues en otro de sus videos se observa como casi se electrocuta.

Mientras desfilaba por la calle, al parecer un cable electrificado tocó su cabeza provocándole una descarga que casi la hace caer. La reacción que tuvo la artista quedó registrada en un video que mostró varios momentos de la situación y además escribió:

“¿Pensaron que sólo nos había ocurrido un percance en el carnaval con el zapato?… Cerooooooo ¡Ahora si la más electrificada quedé! ¡MUY FUERTE!”.

Al final fue una descarga eléctrica que no pasó a mayores y Ninel continuó en el desfile.

En los comentarios de la publicación reiteró que se encontraba bien.

Otro de los artistas invitados que sufrió un accidente fue Aldo de Nigris, quien también se divertía en el carnaval cuando perdió el equilibrio y terminó tirado en el carro alegórico desde el que saludó a sus fans en el puerto.

De Nigris al caer optó por darse una marometa y así evitó un golpe mayor.

ninel conde
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
