Murió Eric Dane, el inolvidable ‘McStreamy’ de ‘Grey’s Anatomy’

El actor enfrentó una implacable batalla contra la ELA

Febrero 19, 2026 • 
Alejandro Flores
Eric Dane tenía 53 años

Todos los fans de Grey’s Anatomy recuerdan, seguro, al actor Eric Dane como el Dr. Sloan (‘McSteamy’), y por tanto lamentan este jueves 19 de febrero su muerte.

Apenas en abril de 2025, Eric Dane dio a conocer que padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad degenerativa que no tiene cura y que deteriora de manera vertiginosa las capacidades físicas y mentales de quienes la padecen.
El actor tenía apenas 53 años y la noticia fue difundida a través de un comunicado de su familia.
“Con gran pesar, les informamos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA, Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida”.

¿Cómo despidieron a Eric Dane?

El comunicado de la familia también destaca el valor con el que enfrentó su enfermedad, no solamente como un reto personal, sino como la oportunidad para contribuir en algo a la sociedad.

“A lo largo de su lucha contra la ELA, Eric se convirtió en un apasionado defensor de la concienciación y la investigación, decidido a contribuir a la vida de otros que enfrentan la misma lucha. Lo extrañaremos profundamente y siempre lo recordaremos con cariño”.

Finalmente, la familia aludió a la pasión con la que Eric se comunicaba con sus seguidores.

“Adoraba a sus fans y está eternamente agradecido por las muestras de amor y apoyo que ha recibido. La familia ha pedido privacidad mientras atraviesan este momento difícil”.

Descanse en paz Eric Dane, que dejó como legado en televisión ese personaje que era un gran amigo de Derek Shepherd y rápidamente se convirtió en uno de los especialistas en cirugía plástica más renombrados de la Costa Oriental.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
