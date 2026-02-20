Hay algo que Pati Chapoy y Pedro Sola nunca le perdonarán a Daniel Bisogno

“Era muy necio y obcecado”, recuerda Pedro Sola cuando habla de Daniel Bisgono, cuyo primer aniversario luctuoso se conmemora este 20 de febrero.

Pedro Sola fue uno de los amigos más cercanos a Daniel y lo conoció tan bien que incluso ahora que ya ha muerto, no puede sino reclamarle por algunas cosas que no hizo correctamente.

“Así como era de inteligente, tenía esta actitud tan tonta... y siempre le reclamé y siempre le voy a reclamar hasta el infinito que no hiciera un testamento”.

Cierto: Daniel Bisogno llegó incluso a mentir al respecto, pues declaró en una entrevista con Pati Chapoy que ya había firmado su testamento, justo después de su primera crisis de salud en 2022.

¿Por qué no firmó su testamento Daniel Bisogno?

Al morir, se supo que no tenía una última voluntad notariada por lo que actualmente su viuda Cristina Rivapalacio y su hermano Alex Bisogno están en una disputa legal.

Recuerda Pedrito Sola:

“Nuestra productora se lo dijo. Todos los septiembre vienen aquí (a TV Azteca) las notarias, se ponen en una oficina de aquí y puedes dictar tu testamento y te cuesta mil pesos. Y la productora le dijo: mañana te traigo al notario a las 9 de la mañana. Y él dijo: no, no, yo voy después”.

Linet Puente, otra de las conductoras de Ventaneando, dijo que quizá se negaba a hacerlo porque tenía miedo a la muerte.

Pati Chapoy la secundó: “Cierto, era muy miedoso”.

Pedrito Sola está convencido de que ese fue uno de los mayores errores que cometió.