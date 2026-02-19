Nicola Porcella confirma que sigue en Televisa mientras se prepara para su pelea vs. Aldo De Nigris

En los pasillos de Televisa San Ángel, Nicola Porcella camina con paso firme, aunque confiesa que el cuerpo le pasa factura.

Está por enfrentar uno de los desafíos más mediáticos de su carrera: subir al ring para medirse ante Aldo De Nigris en el evento Ring Royale, un espectáculo que ha encendido la conversación en redes y que promete convocar tanto a fanáticos del box como a seguidores del entretenimiento.

Nicola Porcella es un actor y modelo peruano que en los últimos años se ha consolidado en la televisión mexicana, confirmó que aceptó el combate y no esquivó el tema económico. La oferta fue tentadora, pero no fue lo único que pesó. También estaba el orgullo, la curiosidad y esa necesidad, muy suya, de probarse en terrenos desconocidos.

Desde los foros, con una sonrisa que mezcla emoción y agotamiento, se confesó con TVyNovelas: “Yo no sé en qué me metí, pero externo mis respetos a todos los que se dedican a las artes marciales y al boxeo, es un desgaste físico increíble. Ayer no me podía despertar, me fueron a hacer terapias y me dolía todo, estaba verdaderamente mal. No estoy acostumbrado a ese ritmo, yo siempre he hecho pesas, pero siempre he sido un hombre de retos”.

La preparación no ha sido un juego. Bajo la supervisión de Mariana “La Barby” Juárez, campeona del boxeo mexicano, Nicola ha descubierto que no basta con fuerza o buena condición física: el box exige técnica, disciplina y resistencia mental. El entrenamiento diario lo ha llevado al límite, al punto de cuestionarse si fue la mejor decisión.

Pero la espinita estaba ahí. “Yo quise hacer esto para sacarme esa espinita porque veía a varios compañeros subiendo al ring. No sé si hice lo correcto o no, pero más que una pelea es un show, queremos que la gente se divierta. Por eso me estoy preparando mucho”, compartió.

Aldo De Nigris no es un rival menor. Más joven, atlético y con energía desbordante, representa un reto físico evidente.

Nicola no lo niega; al contrario, lo verbaliza con honestidad. “Claro que hay miedo, estoy pelando con un niño, tiene 12 años menos que yo, es un Aquiles, fuerte, guapo, tiene toda la energía del mundo”, dijo entre risas nerviosas.

Aunque existen acuerdos para minimizar daños y priorizar la seguridad, el contacto es inevitable. Subir al ring, aunque sea en un formato de espectáculo, implica exponerse. Aun así, el peruano parece decidido a no echarse atrás. “Más que todo, lo que tengo son ansias de estar ahí, de que pase, y de dar un show un buen show”, afirmó.

Mientras pule su jab y trabaja el cardio, Nicola no descuida su faceta actoral. Tras su paso por realities y obras de teatro, su nombre comenzó a sonar con fuerza en producciones de Televisa. Su presencia constante en foros ha sido respaldada por productores que apostaron por él desde el inicio.

En medio del entrenamiento y los ensayos, también ha encontrado espacio para emprender. “Acabo de inaugurar una panadería con grandes socios como Juan Osorio que ha sido mi padrino, siempre le voy a agradecer. También empecé la semana pasada el Tenorio Cómico y esta parte de la actuación la desarrollé por él, fue el primero que apostó por mí, eso es algo muy especial, abrir una sucursal de FunPan junto con él, con Daniel Elbittar, con Thiago Correa, Omar Fierro, son mis hermanos”, nos contó.

En medio del ruido por su pelea y sus nuevos proyectos, surgieron rumores sobre una supuesta salida hacia la televisora del Ajusco. Sin embargo, Nicola aclaró: “Nunca hubo ofrecimientos de TVAzteca. Vi que salieron muchas cosas publicadas, pero no. Yo tengo contrato con Televisa, tengo exclusividad, aquí soy feliz. Siempre voy a estar agradecido con esta casa y no me voy a mover”.

