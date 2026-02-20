Luces, México, ¡Acción!... Apuesta histórica por el cine y la industria audiovisual

La nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual marca un momento importante para la industria mexicana. No se trata solo de un cambio en el papel, sino de una estrategia que busca fortalecer la producción de películas y series en el país, generar más empleo y consolidar a México como un referente creativo en América Latina.

UN ANUNCIO QUE REUNIÓ A LA INDUSTRIA

En la presentación del Plan Integral de Apoyo al Cine Nacional se reunieron actores, actrices, productores, directoras y representantes del sector, junto a la presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza. La presencia de Salma Hayek dio un mensaje simbólico de unidad: el cine mexicano está dando un paso hacia adelante, de manera coordinada entre gobierno e industria. Por ellos fue posible ver autoridades y comunidad artística compartiendo un mismo objetivo, fortalecer al cine nacional en un entorno global cada vez más competitivo.

¿QUÉ SIGNIFICA EL INCENTIVO DEL 30%?

El eje central del plan es un incentivo fiscal del 30% del Impuesto sobre la Renta (ISR) para proyectos que se realicen en territorio nacional. En términos sencillos, si una empresa produce una película o serie en México, para fines de cálculo del ISR, podrá aplicar una deducción de hasta el 30% del dinero que invierta en dicha producción. Este apoyo tiene un tope máximo de 40 millones de pesos por proyecto o proceso.

Este incentivo permite que la inversión se traduzca en empleo directo para talento y servicios mexicanos, ya que al menos el 70% del gasto deberá destinarse a proveeduría nacional. Esto implica contratar actores, técnicos, vestuaristas, maquillistas, empresas de producción y servicios locales, asegurando que el impacto económico permanezca en el país.

APOYO A LA FORMACIÓN Y CRECIMIENTO DEL SECTOR

El plan forma parte de una política más amplia impulsada por la Secretaría de Cultura (15 de febrero de 2026). En el primer año de gobierno, el estímulo EFICINE creció 18%. El Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) fue fortalecido con nuevo equipamiento, eliminó cuotas de inscripción y abrió una nueva sede en Chapultepec. Además, el presupuesto 2026 del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) aumentó 25%.

Esto significa más espacios para jóvenes que buscan formarse en actuación, dirección, producción o áreas técnicas, y más respaldo para proyectos nacionales.

IMPACTO ECONÓMICO Y EMPLEO

Cada producción activa una cadena económica. No solo trabajan quienes aparecen en pantalla: también participan hoteles, restaurantes, transporte, carpinteros, costureras y múltiples servicios locales. El cine mueve economía en cada ciudad donde se instala un rodaje.

La Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT) respaldó las medidas y destacó que tan solo sus agremiados contribuyen con más de 150 mil empleos a la industria audiovisual en México. También celebró la actualización de reglas que fortalecer la presencia de contenidos nacionales y la protección de derechos de autor.

Por su parte, Casa Azul – Escuela de Artes Escénicas y Audiovisuales, junto con Argos Media Group, reconocieron el impulso a la profesionalización del sector y señalaron que estas acciones permiten que el talento mexicano encuentre oportunidades dentro del país.

Casa Azul, Escuela de Artes Escénica y Audiovisuales, emitió un comunicado para expresar su reconocimiento por las acciones tomadas por el gobierno.

UNIDAD, MODERNIDAD Y VISIÓN DE FUTURO

Más allá de cifras y porcentajes, el anuncio dejó una imagen significativa: la industria audiovisual mexicana mostró cohesión. Gobierno, creadores, empresarios y formadores coincidieron en la necesidad de modernizar el sector y adaptarlo a los nuevos retos tecnológicos y de mercado.

En un mundo donde el contenido compite a escala internacional, México apuesta por fortalecer su identidad, profesionalizar su industria y consolidar un modelo que combine creatividad, empleo y desarrollo económico.

La nueva ley y el plan integral representan una apuesta por el futuro del cine y del sector audiovisual mexicano: una industria unida, moderna y consciente de su papel como motor cultural y económico del país.

