La única testigo de la muerte de Amparo Serrano narra cómo fue el accidente

“Las piernas no me respondían”, recuerda Minnie West, hija de Amparín Serrano, quien lamentablemente murió el 12 de agosto de 2022, a los 56 años de edad.

Su muerte se debió a un trágico accidente casero en el que, de un momento a otro, una feliz convivencia familiar se convirtió en un suceso fatal.

Y Minnie West fue la única que lo vio. Ahora por fin puede contarlo aunque confiesa que es un recuerdo que aún lo tiene bloqueado emocionalmente.

“Yo estaba ahí, fui la única que estaba ahí, estaba con mi sobrina”.

¿Cómo fue el accidente de Amparín Serrano?

En una entrevista para Tu Podcast, la actriz contó que ese día estaba en casa de Amparín para planear la boda de su hermano.

Estaban en su terraza, un lugar que estaba en remodelación pues le iban a colocar una red como la que se usa para los juegos infantiles en restaurantes.

“Le encantaba poner siempre cosas nuevas, que si un tubo de bomberos o una red de juegos. Mientras estaba construyendo su terraza había una parte donde no había barandal porque ahí iban a colgar una red donde como que colgabas”

Minnie cuenta que estaba también su hermana con su hija, pero en ese momento se fue del luugar para buscar algo con lo cual completar una foto que quería tomar Amparín.

“Mi sobrina y yo traíamos playeras iguales y mi mamá nos quería tomar una foto. Cuando nos toma la foto, mi mamá no se da cuenta de que ahí no estaba el barandal y se cayó”.

Minnie cuenta que bajó las escaleras corriendo para ir a ver asu mamá pero en el camino ella también se cayó. Fue, en resumen, una experiencia tan traumatizante que incluso ahora, a casi 4 años, todavía no lo asimila emocionalmente.