Hospitalizan de emergencia al bebé de Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray: “no podía RESPIRAR”

“Lo llevé al hospital con dificultades para respirar”.

La conductora de televisión, Sofía Rivera Torres, dio a conocer que su menor hijo, Ferrán, tuvo que ser hospitalizado de emergencia luego de presentar complicaciones respiratorias.

A través de un video que colgó en sus redes sociales, compartió que el bebé fue diagnosticado con un virus respiratorio, hecho que describió como uno de los momentos más difíciles que ha enfrentado como madre.

La esposa de Eduardo Videgaray narró que lo que comenzó como una alerta en casa terminó en una visita urgente al hospital. Rivera Torres explicó que su hijo atravesó por un cuadro clínico que la hizo enfrentarse con el miedo y la incertidumbre.

“La semana pasada fue una de las peores semanas de mi vida. Ferrán estuvo muy enfermo, y como lo sabrán todas las mamás cuando tu hijo está mal no cabe en tu cabeza ninguna otra cosa. Es una carga mental constante, imposible de silenciar. El miércoles lo llevé al hospital con dificultades para respirar, resultó tener un virus respiratorio”, narró.

Aunque Sofía no precisó el tipo o el nombre del virus que atacó a su bebé, sí manifestó que su hijo pudo recuperarse, aunque estuvo bajo observación médica y tratamiento especializado.

“El viernes me di cuenta que llevaba tres días sin bañarme. A veces te olvidad de ti con tal de que ellos estén bien. La vida de una mami se detiene cuando los tuyos están mal”.

¿Cómo se encuentra Ferrán?

La exhabitante de ‘La Casa de los Famosos México’ confirmó que la evolución del menor fue adecuada “por eso hoy, que gracias a Dios y a los médicos, ya va mejorando, me dediqué un tiempo para mí… No he podido dejar de pensar en todas esas mamás que tienen realmente hijos enfermos que necesitan su cien por ciento todo el tiempo. El desgaste de verlos sufrir”, dijo.

Hasta el momento, la familia no ha emitido más detalles sobre el estado de salud de Ferrán, sin embargo dejaron en claro que va en franca mejoría.