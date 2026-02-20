Cuando Carlos Espejel le dio trabajo de patiño a Eugenio Derbez: “Fui su maestro”

“Yo he sido maestro de muchas generaciones”, cuenta Carlos Espejel.

Explica que puesto que empezó desde muy niño, le ha dado tiempo para compartir su experiencia incluso con compañeros de más edad, como lo es Eugenio, por casi una década.

“Y Eugenio de alguna forma es... pues mi muchacho”.

Carlos Espejel le contó a René Franco en su programa de radio que cuando Eugenio atravesaba por una crisis económica, fue él quien lo invitó a trabajar en un proyecto que luego se volvería muy exitoso.

“Lo invité a trabajar conmigo . Yo trabaja con Édgar Rico en una pastorrela quese llamaba Un diablo anda suelto. Édgar me invitó a actuar y luego invitamos al Loquito Valdés. Luego ya no pudo estar el Loquito y Édgar invitó a Eugenio”.

Dice Carlos Espejel, quien efectivamente fue un niño estrella durante los años 80 en Televisa, que al verlo en escena, le pareció que Derbez era súper talentoso.

“Yo dije: qué chavo más talentoso. Y luego le pedí a mi mamá... porque iba yo a hacer un show en Long Beach, California que le hablara a este chavo”.

Cuando Carlos Espejel le dio trabajo a Eugenio Derbez

Espejel, quien hoy tiene una escuela de actuación, le explicó a su mamá lo que ya le había dicho a Rico en la pastorela. “Es un chavo bien talentoso”.

“Eugenio vivía, él lo ha dicho, en una etapa de crisis económica y fíjate:; aceptó ser mi patiño”.

Recuerda incluso que en aquella ocasión montaron una rutina de Chiquidrácula, el personaje más entrañable y popular de Carlos.

