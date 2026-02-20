Suscríbete
Jorge D’Alessio da detalles del ATAQUE de tiburón a su hijo en las playas de Tulum: “Quedé petrificado”

La reacción inmediata y los primeros auxilios lograron salvar al hijo menor de Marichelo y Jorge.

Febrero 20, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Jorge-D'Alessio.jpg

Jorge D’Alessio dijo que quedó en shock cuando un tiburón mordió a su hijo.

YouTube

“Yo reaccioné pésimo. Yo reaccioné en shock, corrí cuando mis hijos gritaron. Y agarré a ‘Pato’, lo empecé a cargar y cuando le vi la pierna me quedé pálido”.

Luego de que Marichelo narrara cómo un tiburón atacó a su hijo Patricio el pasado fin de semana mientras se encontraban en las playas de Tulum, en Quintana Roo, ahora es Jorge D’Alessio quien da detalles del incidente.

“El agua no les llegaba a la cintura”, y en un momento ‘Pato’, el menor de los hijos de la actriz y el cantante, comenzó a gritar desesperado porque algo lo había “picado”.

Marichelo y Jorge corrieron hacia el mar, pero fue Santiago, el hermano mayor de Patricio, el que llegó primero y logró arrastrarlo hacia la playa.

Lo llevaron al hospital y el médico suturó la herida para darles un diagnóstico que no esperaban: lo había mordido un tiburón.

TE RECOMENDAMOS: Nieto de Lupita D’Alessio termina en el hospital por una mordida de tiburón

D’Alessio narró que la situación fue “tremenda” y “muy rara” en las playas mexicanas, que son consideradas las más seguras del mundo. El músico detallo que era un pequeño tiburón de arrecife, una especie que suele acercarse a ala orilla por curiosidad al atardecer.

El ataque a Patricio fue repentino y dejó tres mordidas en su pierna; la segunda fue la herida más profunda.

“Tremendo susto. Es importante, antes de cualquier cosa, decir una: ‘Es muy raro que pase esto. O sea, es muy raro’. Las playas mexicanas son de las más seguras del mundo, ¿no? No es como Australia… era un pequeño tiburón de arrecife que se acercan más en la tarde y muerden por curiosidad, no por atacar. Entonces, sí es importante decirlo, las playas de México son tremendamente seguras y más Tulum”, explicó el hijo de Lupita D’Alessio.

En tanto, la reacción de la hermana de Anahí fue decisiva, pues le aplicó un torniquete para contener la hemorragia, mientras de Jorge iba por la camioneta para llevarlo al hospital.

El líder de ‘Matute’ afirma que quedó paralizado y sin saber cómo ayudar a su hijo. “Todo cambió en un segundo y gracias a Dios no pasó a mayores. Le dio tres mordidas; la segunda que le dio, a él ya le dolió mucho y lo jaló y eso le rasgó mucho la piel. Entonces, esa fue la herida más grave. Mi mujer le hizo un torniquete con la toalla y nos fuimos directo al hospital”, narró.

Y además destacó la valentía de su hijo, quien soportó la anestesia local y el proceso de curación. Marichelo Puente añadió que Patricio ha mostrado entereza y evoluciona favorablemente, con la herida cicatrizando “maravillosamente”.

NO TE VAYAS SIN LEER: Demandan a Ramón Ayala y a su hijo por supuesta AGRESIÓN sexual y acoso a un fotógrafo

Asimismo, D’Alessio enfatizó: “Yo reaccioné pésimo. Yo reaccioné en shock, corrí cuando mis hijos gritaron. Y agarré a ‘Pato’, lo empecé a cargar y cuando le vi la pierna me quedé pálido… Mi mujer hizo el torniquete y yo: ‘Voy por la camioneta.’ Entonces corrí por la camioneta para tenerla lista y llevarlo rápido al hospital. Somos un equipo, pero la verdad yo no reaccioné tan bien, yo sí me quedé petrificado”, concluyó.

JORGE D'ALESSIO Marichelo
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
