Suscríbete
Famosos

Adrián Di Monte asegura que es más inteligente que Mario Bezares

El actor está seguro de que derrotará a Mayito en "¿Apostarías por mí?”

Febrero 19, 2026 • 
Alejandro Flores
adrian di monte.jpg

Adrián Di Monte, con su esposa Nuja

Youtube

“De este lado sí hay inteligencia”, dice Adrian Di Monte.

El actor se ha convertido en el líder del llamado Team Rebelión dentro de la villa en la que se desarrolla el reality show "¿Apostarías por mí?”.
Ese Team, en el que están Lorenzo y Claudia, Gigi y David y Franco y Breh, se enfrenta al Team Pueblo, liderado por Mario y Brenda Bezares.
El origen de la competencia era que cada pareja luchara en algunos retos de habilidad y destreza mental y física para ganar apuestas y lograr un máximo de 300 mil dólares.
Son embargo, la convivencia dentro de la villa los ha llevado a un enfrentamiento frontal en el que se acusan mutuamente de traiciones, falta de valores morales y actos groseros.

Todo sobre "¿Apostarías por mí?”

Nuevo reality show de Televisa con 12 parejas compitiendo en el formato de 24/7

tiby medina.jpg
Famosos
Pareja de "¿Apostarías por mí?” abandona el reality por una “situación extrema”
La cuarta eliminación se canceló ante la noticia
Febrero 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
adrian di monte infiel.jpg
Famosos
Adrián Di Monte confiesa su modus operandi para ser infiel ¡enfrente de su esposa!
El actor, que fue acusado por su anterior pareja Sandra Itzel de haberla engañado, hizo fuertes declaraciones
Febrero 14, 2026
 · 
Alejandro Flores
mario bezares.jpg
Famosos
“Mafioso, traidor y payaso”, Mario Bezares y Raúl el Pelón sacan su lado agresivo en ¿Apostarías por mí?”
Raúl el Pelón llamó “borreguitos” a las parejas que juegan para el equipo de Mayito
Enero 29, 2026
 · 
Alejandro Flores
lupillo irvera taina.jpg
Famosos
¿Quién es Taina Pimentel y por qué se enamoró de Lupillo Rivera?
La pareja entrará como infiltrada al reality show "¿Apostarías por mí?”
Febrero 15, 2026
 · 
Alejandro Flores
carlos ponce karina banda.jpg
Famosos
La dura lucha por ser padres de Carlos Ponce y Karina Banda, la pareja invitada de "¿Apostarías por mí?”
La pareja está por cumplir cuatro años de feliz matrimonio
Febrero 01, 2026
 · 
Alejandro Flores
segundoeliminado apostarias ´pr mi.jpg
Famosos
Mario Bezares estalla de júbilo porque eliminan a su “enemigo” en "¿Apostarías por mí?"; Brenda hasta se cayó
La segunda pareja eliminada estuvo a punto de salvarse pero la producción revisó un video y los sancionó
Febrero 01, 2026
 · 
Alejandro Flores

Esta semana es crucial porque en caso de ser eliminada una pareja del team Pueblo, sería ya muy complicado recuperarse porque se quedarían solamente con tres pares de integrantes, contra cinco de Rebelión.
Adrián Di Monte lo sabe y en una conversación con Nuja (su esposa) y Franco, destapó sus cartas.

“Aquí no hay héroes pero si hubiéramos hecho el grupo ya nos hubieran mandado a la placa por segudna vez, Digan lo que digan, adentro o afuera, vamos ganando porque hicimos un grupo”.

Adrián Di Monte están tan convencido de su estrategia que no tiene duda de que alguien de su grupo llegará a la final.

“Hay más cerebro acá que allá, somos gente que tenemos experiencia en estos juegos”.

“No es nuestro problema”

Aunque sabe que es probable que su actitud sea criticada en el exterior, el actor piensa que a final de cuentas lo importante es lo que sucede dentro del juego.

“Eso no se puede criticar; la inteligencia no se puede criticar. Te podemos caer mal porque estamos jugando, está bien, pero no nos puedes criticar porque estamos haciendo mal, estamos jugando súper bien este juego”.

NO TE VAYAS SIN LEER: Intentan opacar e ignorar a Wendy Guevara en transmisión previa de Premio Lo Nuestro 2026
Señaló que el mayor error de Mayito y compañía es que no están siendo inteligentes a la hora de hacer sus apuestas.

“Ellos no están haciendo estrategia, nosotros todo lo calculamos; ellos no están pensando en las apuestas, y que ellos no hagan ese tren de pensamiento no es nuestro problema”.

Adrián Di Monte ¿Apostarías por mí?
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Daniel-Bisogno-Atala-Sarmiento.jpg
Famosos
Atala Sarmiento dedica DEMOLEDOR mensaje a Daniel Bisogno a un año de su muerte: “¡Todavía oigo tu risa!”
Febrero 19, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Eduardo-Videgaray-Sofía-Rivera-Torres.jpg
Famosos
Hospitalizan de emergencia al bebé de Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray: “no podía RESPIRAR”
Febrero 19, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Rocío-Banquells.jpg
Famosos
Rocío Banquells TERMINÓ en silla de ruedas tras usar medicina para la pulmonía: “se deshicieron mis huesos”
Febrero 19, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
AlfonSo-Obregón-Shrek.jpg
Famosos
Alfonso Obregón pide apoyo de sus fans para regresar al doblaje de la cinta: “Quiero VOLVER a ser ’Shrek’”
Febrero 19, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
dias-y-noches-de-fiesta-musica-y-tradicion-durante-el-carnaval-de-mazatlan-2026.jpeg
Viral
Días y noches de fiesta, música y tradición, durante el Carnaval de Mazatlán 2026
Febrero 19, 2026
 · 
TVyNovelas
mazatlan-se-corona-como-el-puerto-mas-alegre-de-mexico-durante-el-carnaval-2026.jpeg
Viral
Mazatlán se corona como el puerto más alegre de México durante el Carnaval 2026
Febrero 19, 2026
 · 
TVyNovelas
Karely-Ruiz-Niurka.jpg
Famosos
Karely Ruiz y Niurka protagonizan incendiaria PELEA: “Estas toda cosida, pendej*”
La vedette se lanzó contra la modelo de OnlyFans pos sus desplantes hacia sus seguidores.
Febrero 19, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Paquita-la-del-barrio.jpg
Famosos
Hijo de Paquita la del Barrio pone a la venta ‘CASA PAQUITA’, el emblemático bar de la colonia Guerrero
Tras enfrentar altos costos de mantenimiento y la ausencia de familiares que lo cuiden, buscan vender el inmueble.
Febrero 19, 2026
 · 
Ericka Rodríguez