Adrián Di Monte asegura que es más inteligente que Mario Bezares

“De este lado sí hay inteligencia”, dice Adrian Di Monte.

El actor se ha convertido en el líder del llamado Team Rebelión dentro de la villa en la que se desarrolla el reality show "¿Apostarías por mí?”.

Ese Team, en el que están Lorenzo y Claudia, Gigi y David y Franco y Breh, se enfrenta al Team Pueblo, liderado por Mario y Brenda Bezares.

El origen de la competencia era que cada pareja luchara en algunos retos de habilidad y destreza mental y física para ganar apuestas y lograr un máximo de 300 mil dólares.

Son embargo, la convivencia dentro de la villa los ha llevado a un enfrentamiento frontal en el que se acusan mutuamente de traiciones, falta de valores morales y actos groseros.

Esta semana es crucial porque en caso de ser eliminada una pareja del team Pueblo, sería ya muy complicado recuperarse porque se quedarían solamente con tres pares de integrantes, contra cinco de Rebelión.

Adrián Di Monte lo sabe y en una conversación con Nuja (su esposa) y Franco, destapó sus cartas.

“Aquí no hay héroes pero si hubiéramos hecho el grupo ya nos hubieran mandado a la placa por segudna vez, Digan lo que digan, adentro o afuera, vamos ganando porque hicimos un grupo”.

Adrián Di Monte están tan convencido de su estrategia que no tiene duda de que alguien de su grupo llegará a la final.

“Hay más cerebro acá que allá, somos gente que tenemos experiencia en estos juegos”.

“No es nuestro problema”

Aunque sabe que es probable que su actitud sea criticada en el exterior, el actor piensa que a final de cuentas lo importante es lo que sucede dentro del juego.

“Eso no se puede criticar; la inteligencia no se puede criticar. Te podemos caer mal porque estamos jugando, está bien, pero no nos puedes criticar porque estamos haciendo mal, estamos jugando súper bien este juego”.

NO TE VAYAS SIN LEER: Intentan opacar e ignorar a Wendy Guevara en transmisión previa de Premio Lo Nuestro 2026

Señaló que el mayor error de Mayito y compañía es que no están siendo inteligentes a la hora de hacer sus apuestas.