Premio Lo Nuestro 2026: Wendy Guevara, Gloria Trevi y más divas que deslumbraron en la alfombra magenta

Llegó la edición número 38 de Premio Lo Nuestro, con una larga lista de estrellas. La fiesta ocurrió este jueves 19 de febrero con una transmisión en vivo desde Miami, transmitida por Univision y Vix.

Previo a los números musicales y entrega de premios especiales, se realizó la alfombra magenta que estuvo llena de celebridades que se dieron cita en el Kaseya Center en Miami, Florida.

Premio Lo Nuestro 2026 tuvo como conductoras a Nadia Ferreira, Clarissa Molina y Thalía. Se entregaron galardones en 44 categorías, algunos de ellos previos a la transmisión en vivo.

Wendy Guevara, Jomari Goyo, Marko, Monse Medina, Amara La Negra y Karla Díaz participaron en elBackstage Livestream.

Por cierto, Wendy Guevara llegó en avión privado a Miami. Además, Thalía no solo será una de las conductoras, también estará en el escenario y tiene preparada una gran sorpresa para sus fans.

Te compartimos algunos de los looks de las famosas en el evento:

