Galilea Montijo organiza ‘GALYFEST’ para grabar imágenes de su nuevo reality show ‘estilo Kardashian’

En los últimos meses ha cobrado fuerza la noticia de que la conductora Galilea Montijo estaría preparando un reality show donde mostrará detalles inéditos de su vida personal.

La información se habría confirmado con la reciente fiesta que organizó Montijo a la que denomino ‘GalyFest’ y donde estuvo rodeada de famosos, invitados especiales, su novio y su hijo.

Fuentes cercanas a Galilea indicaron que el reality show tendría un ‘estilo Kardashian’ y que se prevé se transmita en la plataforma VIX.

En el ‘GalyFest’, que se llevó a cabo el pasado fin de semana, la presentadora y su hijo compartieron en sus redes sociales fotografías y videos en donde se observa cómo convivieron Wendy Guevara, Olivia Collins, Dalílah Polanco, ‘Shiky’, Kunno, Bárbara de Regil, entre otros.

En las publicaciones también se filtraron imágenes del equipo que esta recogiendo las imágenes del reality show y el detrás de cámaras de la dinámica familiar y social de Galilea.

Acompañando a la exconductora de ‘La Casa de los Famosos México’, permaneció todo el tiempo su novio Isaac Moreno.

Por su parte, la creadora de contenido ‘Chamonic’, mencionó que el nuevo proyecto tendría una línea similar al formato ‘Keeping Up With The Kardashians’ o a ’Soy Georgina’ de Netflix.

“Galilea Montijo hoy hizo una fiesta ‘Galy fest’, con varios de los participantes de LCDLFMX y amigos pues les cuento que ha estado grabando partes de lo que será su Docuserie, aunque me comentan que más que Docuserie será un reality tipo ‘Las Kardashian’. Mostrará parte de su día a día, será transmitido por la plataforma digital de Televisa o sea VIX”, compartió.

Además, detallo que serán varias las figuras públicas que participarán en la grabación de esta producción, uno de los esfuerzos más recientes con el que se busca impulsar la plataforma digital.

Hasta el momento, ni Galilea ni los invitados han hecho declaraciones oficiales que confirmen las grabaciones del reality show.