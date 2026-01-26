Suscríbete
Famosos

Galilea Montijo organiza ‘GALYFEST’ para grabar imágenes de su nuevo reality show ‘estilo Kardashian’

La conductora de televisión estaría preparando un proyecto donde mostrará detalles inéditos de su vida personal.

Enero 26, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Galilea-Montijo.jpg

Al ‘GalyFest’ se dieron cita muchas amistades de la conductora.

Instagram

En los últimos meses ha cobrado fuerza la noticia de que la conductora Galilea Montijo estaría preparando un reality show donde mostrará detalles inéditos de su vida personal.

La información se habría confirmado con la reciente fiesta que organizó Montijo a la que denomino ‘GalyFest’ y donde estuvo rodeada de famosos, invitados especiales, su novio y su hijo.

Fuentes cercanas a Galilea indicaron que el reality show tendría un ‘estilo Kardashian’ y que se prevé se transmita en la plataforma VIX.

TE RECOMENDAMOS: ‘El Güero’ Castro está buscando a Adela Noriega para convencerla de que REGRESE a las telenovelas

En el ‘GalyFest’, que se llevó a cabo el pasado fin de semana, la presentadora y su hijo compartieron en sus redes sociales fotografías y videos en donde se observa cómo convivieron Wendy Guevara, Olivia Collins, Dalílah Polanco, ‘Shiky’, Kunno, Bárbara de Regil, entre otros.

@galileamontijo5

Mi amor del bueno y yop en el bailongo ❤️

♬ De Party en Party - Lele Pons

En las publicaciones también se filtraron imágenes del equipo que esta recogiendo las imágenes del reality show y el detrás de cámaras de la dinámica familiar y social de Galilea.

Acompañando a la exconductora de ‘La Casa de los Famosos México’, permaneció todo el tiempo su novio Isaac Moreno.

Por su parte, la creadora de contenido ‘Chamonic’, mencionó que el nuevo proyecto tendría una línea similar al formato ‘Keeping Up With The Kardashians’ o a ’Soy Georgina’ de Netflix.

“Galilea Montijo hoy hizo una fiesta ‘Galy fest’, con varios de los participantes de LCDLFMX y amigos pues les cuento que ha estado grabando partes de lo que será su Docuserie, aunque me comentan que más que Docuserie será un reality tipo ‘Las Kardashian’. Mostrará parte de su día a día, será transmitido por la plataforma digital de Televisa o sea VIX”, compartió.

NO TE VAYAS SIN LEER: ‘Shocker’ pelea con su esposa, DESTROZA un espejo y termina herido en el piso; no quiso ir al hospital

Además, detallo que serán varias las figuras públicas que participarán en la grabación de esta producción, uno de los esfuerzos más recientes con el que se busca impulsar la plataforma digital.

Hasta el momento, ni Galilea ni los invitados han hecho declaraciones oficiales que confirmen las grabaciones del reality show.

Galiles Montijo
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
aline jim.jpg
Famosos
Alina Lozano fue eliminada y además humillada por su propia pareja en "¿Apostarias por mí?”
Enero 26, 2026
 · 
Alejandro Flores
maribel guardia marco chacóin.jpg
Famosos
Maribel Guardia revela detalles de su vida íntima con Marco Chacón: “una pareja es más que sexo”
Enero 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
gabriel-garzon-topo-gigio.jpg
Famosos
Murió Gabriel Garzón, actor de doblaje que era voz de ‘Topo Gigio’
Enero 25, 2026
 · 
MrPepe Rivero
apostarías por mi.jpg
Famosos
Los primeros eliminados de "¿Apostarías por mí?” discutieron hasta el último momento
Enero 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
bebes oxigeno.jpg
Viral
La historia de los bebés con oxígeno que provocó una ola de apoyo; hasta un auto le regalaron a los papás
Las imágenes muestran al papá y la mamá cargando a un bebé cada uno; ambos necesitan oxígeno suplementario cada vez que los llevan al hospital
Enero 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
alejandro gou emilia gou.jpg
Famosos
Alejandro Gou explica por qué le dio el papel de “Matilda” a su hija: ¿Tú crees que arriesgaría mi carrera?”
El productor fue criticado cuando se anunció que el personaje de Matilda no sería interpretado por Michaela, hija de Daniel Bisogno
Enero 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
gaby platas (1).jpg
Famosos
¿Eran más caros los boletos de Otro Rollo que los del Rey León? Gaby Platas revela cuánto pagó
La actriz ha acusado irregularidades que provocaron la cancelación de la gira
Enero 25, 2026
 · 
Alejandro Flores
maribel guardia marco chacon.jpg
Famosos
¿A qué se metieron Maribel Guardia y Marco Chacón a la villa de "¿Apostarías por mí?”?
La pareja, que vive enamorada desde 1998, dio consejos y provocó risas y promesas entre los participantes del reality show
Enero 25, 2026
 · 
Alejandro Flores