Ninel Conde presume sus ojos nuevos en Singapur y se asombra con el aeropuerto: huele a limpio

La Bombón Asesino cumplió una promesa que le había hecho a su hija Sofía Telch

October 31, 2025 • 
Alejandro Flores
ninel conde.jpg

Ninel Conde recién se pigmentó los ojos

Instagram

Ninel Conde estrenó su nuevo color de ojos con un viaje a Singapur en compañía de su hija Sofia Telch.

Ya incluso desde la escala en Hong Kong, Ninel Conde se mostró sorprendida por los adelantos tecnológicos que encontró en el aeropuierto.

“Aquí tienen robots para hacer la limpieza... ¡y parpadean!”, exclamó al encontrar los robots de limpieza autónomos, algo común en países desarrollados de Asia.

Ninel Conde publicó esta semana una secuencie en Instagram donde contó que se sometió a un novedoso procedimiento que comienza a ponerse de moda en el mundo de la farándula.
Ya antes se lo había aplicado Alma Cero y ahora fue Ninel la que viajó a Nueva York modificar el color del iris mediante una técnica llamada queratopigmentación.

ninelconde.jpeg

Ninel Conde viajó con Sofía a Singapur

Instagram

En este método se aplica un pigmento sobre la córnea o en capas del ojo con láser para alterar el tono natural del ojo.

“A veces un cambio exterior refleja una transformación interior. Este paso simboliza una nueva etapa, una mirada distinta al mundo y hacia mí misma. Porque cuando te atreves a verte diferente, también comienzas a sentirte diferente”, dijo ‘El Bombón Asesino’.

¿Cómo fue el viaje de Ninel Conde y Sofía Telch a Singapur?

Con sus ojos verde olivo, la Bombón Asesino le cumplió a su hija la promesa de hacer juntas un viaje a Asia.

“Después de 15 horas de vuelo llegamos a la segunda escala, Hong Kong... y solo tenemos una hora para conectar y hay un montón de gente”, dijo Ninel en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Ninel también mostró la cantidad de maletas que cargaron ella y Sofía, lo que dejó en evidencia que es ella la que lleva más equipaje.
“Nunca supe viajar ligero”.

Screenshot 2025-10-31 215345.png

Las maletas de madre e hija

Instagram

Al llegar a Singapur, Ninel Conde no pudo sino grabar un video pues quedó maravillada con el aeropuerto.

“Por fin llegamos a Singapur, miren, está todo alfombrado, está impecable y miren la iluminación: parece de Las Vegas”.

Su asombro llegó al límite cuando avanzó por el pasillo del aeropuerto y sui sentido del olfato detectó una peculiaridad.

“Huele a limpio, qué lindo”.

nonelcondesingapur.png

Ninel grabó su llegada al aeropuerto de Singapur

Instagram

Se dio cuenta de que también en Singapur robots de limpieza automatizados pero lo que más le llamó la atención fue que el proceso de ingreso al país también es un proceso automatizado con máquinas que no requieren trabajo humano.

Ninel Conde sofía telch
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
