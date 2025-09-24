Wendy Guevara y Ninel Conde serán ‘Doña Inés’ en el ‘Tenorio Cómico’ tras pelea y reconciliación

Las famosas darán vida al mismo personaje en la obra de teatro.

Hace apenas un mes hubo tremenda pelea entre Wendy Guevara y Ninel Conde, esto porque el ‘Bombón Asesino’ hizo polémicas declaraciones contra la ganadora de ‘La Casa de los Famosos’ en su primera temporada.

La confrontación ocurrió con la salida de Conde del mismo reality, pero del que formó parte en su tercera temporada, justo cuando Wendy fue convocada para conducir las post-galas de VIX.

Ninel expresó que “ninguna mujer ha ganado el reality”, frase que atentó contra la identidad de género de la creadora de contenido, quien se coronó campeona en la primera temporada.

De inmediato, Wendy aprovechó un en vivo en sus rede sociales para dejar en claro que no permitiría que se minimice su triunfo ni su identidad.

“Yo escojo mis batallas, yo me pelearía con ‘Mayito’ o con Maripili, mi comadre que ya ganó una ‘Casa De Los Famosos’, con Ivonne Montero, con ganadoras, no voy a estar peleando con quienes no ganaron y quedaron ardidos, entonces así yo no me peleo, yo con alguien que me sume vistas, que me haga viral”, expresó Guevara.

Y añadió: “¿Creen que me van a tirar el evento con mil 200 conectados?, No, si me voy a pelear es con quien sean ganadores”.

Hasta ese momento no había ocurrido un encuentro entre ambas famosas, Ninel no había acudido a las galas tras su expulsión, sin embargo, llegó el momento en que el ‘Bombón Asesino’ tuvo que pisar los foros y televisión y dar la cara a Wendy.

Esto se dijeron detrás de cámaras tras su ‘pleito’

La integrante de ‘Las Perdidas’ también expresó que “muchas chicas de los colectivos sí están enojadas por cómo se refirió… díganselo a ella usando sus palabras... muchas están aquí (diciéndonos) que chavas, que hermana, que dos tres trucos’... y luego ahí andan de transfóbicas”.

En el inevitable encuentro entre Wendy y Ninel, esta última se apresuró para decirle a la cantante: “Perdóname hermana”, y Guevara le respondió: “No pasa nada, no te preocupes, tú sabes que somos escandalosas... Te ves muy bonita”.

Más tarde, en la pregala del 3 de septiembre de 2025, Ninel Conde convivió de forma amena con Wendy Guevara, a quien le recalcó:

“Eres una reina, nunca ha sido mi intención hacer un comentario que te incomode. De pronto uno dice cosas sin pensar en detalles, te adoro, eres la chingona de este programa”.

La polémica no para…

La reconciliación entre Ninel y Wendy pareció real, incluidas las disculpas del ‘Bombón Asesino’, sin embargo ambas estrellas estarían por enfrentarse de nuevo. Y es que recientemente se dio a conocer que se integran a la obra de teatro ‘El Tenorio Cómico’ y las dos darán vida al mismo personaje: ‘Doña Inés’.

Aunque Conde y Guevara tienen aparentemente el mismo peso en la puesta teatral, hay una favorita y con más beneficios, así lo dio a conocer la periodista Martha Figueroa, en su programa ‘Con Permiso’.

“Cuando no esté Wendy van a poner a Ninel, un poco suplente, un poco altérnate, pero allí la ‘number one’ es la Wendy”, indicó.

Además del ingreso de Wendy, otra de las creadoras de contenido que se integra al montaje es Karina Torres, una de las mejores amigas de la originaria de Guanajuato.

Y mención aparte tiene ‘Abelito’, el integrante actual de ‘La Casa De Los Famosos’, que pese a seguir jugando y permanecer aislado dentro del reality, ya fue confirmado.

El estreno del ‘Tenorio Cómico’ está programado para el 1 de noviembre en el Teatro Cultural Teatro 2, en la Ciudad de México, donde la obra permanecerá en cartelera por ocho semanas.

Entre otras estrellas que forman parte del proyecto están Raúl Araiza, ‘Albertano’, Ricardo Margaleff, ‘El Indio Brayan’, Pepe Magaña, José Luis Guarneros, Lenny Zundel y los hermanos ‘Freddy’ y Germán Ortega.

