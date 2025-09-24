Suscríbete
Famosos

Wendy Guevara y Ninel Conde serán ‘Doña Inés’ en el ‘Tenorio Cómico’ tras pelea y reconciliación

La conductora de la post-gala de ‘La Casa de los Famosos’ y el ‘Bombón Asesino’ darán vida al mismo personaje en teatro.

September 24, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Ninel-Conde-Wendy-Guevara.jpg

‘El Bombón Asesino’ y la integrante de ‘Las Perdidas’ estarán en el teatro con el mismo personaje.

Instagram

Las famosas darán vida al mismo personaje en la obra de teatro.

Hace apenas un mes hubo tremenda pelea entre Wendy Guevara y Ninel Conde, esto porque el ‘Bombón Asesino’ hizo polémicas declaraciones contra la ganadora de ‘La Casa de los Famosos’ en su primera temporada.

La confrontación ocurrió con la salida de Conde del mismo reality, pero del que formó parte en su tercera temporada, justo cuando Wendy fue convocada para conducir las post-galas de VIX.

Ninel expresó que “ninguna mujer ha ganado el reality”, frase que atentó contra la identidad de género de la creadora de contenido, quien se coronó campeona en la primera temporada.

De inmediato, Wendy aprovechó un en vivo en sus rede sociales para dejar en claro que no permitiría que se minimice su triunfo ni su identidad.

“Yo escojo mis batallas, yo me pelearía con ‘Mayito’ o con Maripili, mi comadre que ya ganó una ‘Casa De Los Famosos’, con Ivonne Montero, con ganadoras, no voy a estar peleando con quienes no ganaron y quedaron ardidos, entonces así yo no me peleo, yo con alguien que me sume vistas, que me haga viral”, expresó Guevara.

Y añadió: “¿Creen que me van a tirar el evento con mil 200 conectados?, No, si me voy a pelear es con quien sean ganadores”.

Hasta ese momento no había ocurrido un encuentro entre ambas famosas, Ninel no había acudido a las galas tras su expulsión, sin embargo, llegó el momento en que el ‘Bombón Asesino’ tuvo que pisar los foros y televisión y dar la cara a Wendy.

Esto se dijeron detrás de cámaras tras su ‘pleito’

La integrante de ‘Las Perdidas’ también expresó que “muchas chicas de los colectivos sí están enojadas por cómo se refirió… díganselo a ella usando sus palabras... muchas están aquí (diciéndonos) que chavas, que hermana, que dos tres trucos’... y luego ahí andan de transfóbicas”.

En el inevitable encuentro entre Wendy y Ninel, esta última se apresuró para decirle a la cantante: “Perdóname hermana”, y Guevara le respondió: “No pasa nada, no te preocupes, tú sabes que somos escandalosas... Te ves muy bonita”.

Más tarde, en la pregala del 3 de septiembre de 2025, Ninel Conde convivió de forma amena con Wendy Guevara, a quien le recalcó:

“Eres una reina, nunca ha sido mi intención hacer un comentario que te incomode. De pronto uno dice cosas sin pensar en detalles, te adoro, eres la chingona de este programa”.

La polémica no para…

La reconciliación entre Ninel y Wendy pareció real, incluidas las disculpas del ‘Bombón Asesino’, sin embargo ambas estrellas estarían por enfrentarse de nuevo. Y es que recientemente se dio a conocer que se integran a la obra de teatro ‘El Tenorio Cómico’ y las dos darán vida al mismo personaje: ‘Doña Inés’.

Aunque Conde y Guevara tienen aparentemente el mismo peso en la puesta teatral, hay una favorita y con más beneficios, así lo dio a conocer la periodista Martha Figueroa, en su programa ‘Con Permiso’.

“Cuando no esté Wendy van a poner a Ninel, un poco suplente, un poco altérnate, pero allí la ‘number one’ es la Wendy”, indicó.

Además del ingreso de Wendy, otra de las creadoras de contenido que se integra al montaje es Karina Torres, una de las mejores amigas de la originaria de Guanajuato.

Y mención aparte tiene ‘Abelito’, el integrante actual de ‘La Casa De Los Famosos’, que pese a seguir jugando y permanecer aislado dentro del reality, ya fue confirmado.

El estreno del ‘Tenorio Cómico’ está programado para el 1 de noviembre en el Teatro Cultural Teatro 2, en la Ciudad de México, donde la obra permanecerá en cartelera por ocho semanas.

Entre otras estrellas que forman parte del proyecto están Raúl Araiza, ‘Albertano’, Ricardo Margaleff, ‘El Indio Brayan’, Pepe Magaña, José Luis Guarneros, Lenny Zundel y los hermanos ‘Freddy’ y Germán Ortega.

Wendy Guevara
 Ninel Conde
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
Abelito-el-tenorio.jpg
Famosos
‘Abelito’ todavía no sale de ‘La Casa de los Famosos’ y ya tiene confirmadas dos obras de teatro
September 24, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Gomita.jpg
Famosos
‘Gomita’ buscó quedar embarazada por inseminación artificial, pero no tuvo éxito: “Me muero por ser mamá”
September 24, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Rocío-Sánchez-Azuara.jpg
Famosos
Rocío Sánchez Azuara dedica mensaje a Daniela, su hija fallecida hace 6 años: “Tu luz sigue brillando en mí”
September 24, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Tylor-Chase.jpg
Hollywood
Actor de ‘Nickelodeon’ es hallado viviendo en la indigencia; fans piden ayudarlo
September 24, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
valeria-marquez-salon.jpg
Famosos
Así luce de noche el salón donde murió Valeria Márquez: ¿Qué ha pasado a 4 meses del crimen?
El lugar donde llegó un sujeto a dispararle sigue intacto.
September 23, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Eduin-Caz.jpg
Viral
Influencer come excremento de caballo, ¡y todo para convivir con Eduin Caz!
El comediante que ha ganado popularidad en TikTok no dudó en masticar las heces del animal con tal de estar cerca de su artista.
September 23, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
exmarido-debora-estrella.jpg
Famosos
El desgarrador mensaje final de José Luis García al despedir a su ex esposa Débora Estrella tras accidente
Apenas pudo contenerse al aire...
September 23, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Camilo-cuadros.jpg
Famosos
Camilo enciende las alarmas al revelar que tiene cuadros pintados con sangre de sus hijas
El cantante sorprendió al confesar que en su casa hay dos cuadros que llevan fluidos de sus hijas Índigo y Amaranto.
September 23, 2025
 · 
Ericka Rodríguez