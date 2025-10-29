Ninel Conde cambia el color de sus ojos a verde olivo con riesgoso procedimiento

“Este paso simboliza una nueva etapa, una mirada distinta al mundo y hacia mí misma”.

Ninel Conde, de 49 años, lleva varios años haciendo visibles cambios en su cuerpo, particularmente en el rostro. Y lejos de detenerse, la cantante sigue sumando “arreglos”.

Tras su participación en ‘La Casa de Los Famosos México’, la llamada ‘Bombón Asesino’ anunció que vendrían sorpresas y recientemente sorprendió a todos al lucir con los ojos de color verde.

Conde confirmó que se sometió a un procedimiento estético para estrenar la nueva tonalidad en su mirada, misma que presumió en sus redes sociales.

Emocionada y agradecida con los resultados, Ninel, quien no le teme a las cirugías ni a los cambios, por fin pudo compartir con sus seguidores el antes y el después, además de un resultado que ha dejado a su comunidad sin palabras.

El procedimiento se realizó en Nueva York, en la clínica ‘Kerato’, especializada en modificar el color del iris mediante una técnica llamada queratopigmentación. En este método se aplica un pigmento sobre la córnea o en capas del ojo con láser con el objetivo de alterar el tono natural del ojo.

“A veces un cambio exterior refleja una transformación interior. Este paso simboliza una nueva etapa, una mirada distinta al mundo y hacia mí misma. Porque cuando te atreves a verte diferente, también comienzas a sentirte diferente”, dijo ‘El Bombón Asesino’.

Y añadió que escogió el tono verde olivo porque, asegura, va perfecto con su tono de piel y su color de cabello. “He visto resultados muy hermosos y naturales”, añadió encantada con su decisión.

Los ojos de color de Ninel causaron reacciones entre los cibernautas, la sorpresa y la incredulidad de quienes la siguen desde hace años no se hizo esperar y los comentarios al respecto se leen en la publicación que hizo Conde en Instagram.

“Cada vez se parece menos a Ninel y mucho más a Wendy”. “Tan bella que era... ahora parece una caricatura”, "¿Qué le pasó?”.

Aunque esta cirugía esté considerada como peligrosa también es muy cara, de acuerdo con la información revelada por el periodista Gustavo Adolfo Infante, esta intervención tuvo un costo de aproximadamente 12 mil dólares, es decir, como unos 200 mil pesos mexicanos.

