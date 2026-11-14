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Doña Alegría hace una terrible confesión sobre su marido: quiso divorciarse pero no pudo

Dentro de La Mansión VIP, doña Leticia, mamá de Poncho de Nigris, reveló una historia truculenta

Noviembre 13, 2026 • 
Alejandro Flores
doña alegría (1).jpg

Doña Alegría en La Mansión VIP

Captura Youtube La Mansión VIP

La mamá de Poncho de Nigris, conocida como Doña Alegría, ha tenido varios momentos polémicos dentro de La Mansión VIP.

A pesar de que se ha quejado con el creador del reality show, HotSpanish, de que no le han cumplido lo que le prometieron, doña Leticia parece disfrutar del juego.
Participó incluso en una dinámica en la que intercambió roles con Jlexis, un reguetonero puertorriqueño con quien ha forjado una amistad sólida.
Y suele ser también figura central en las conversaciones colectivas dentro de La Mansión VIP.
Sucedió así este viernes, cuando estaba el pleno de habitantes en la sala compartiendo historias familiares.
Y doña Alegría quiso contar la de su “no divorcio”, con Jesús Alfonso de Nigris.
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¿Por qué Doña Alegría no se pudo divorciar?

Doña Alegría platicó que luego de llevar una vida marital con muchos problemas, finalmente decidió divorciarse de él hacia 2023.
Pero entonces sucedió una historia digna de telenovela.

“Se enfermó, ya estábamos por divorciarnos y le dio la embolia al siguiente día”.

Ante tal circunstancia trágica, doña Alegría vivió una disyuntiva en la que optó por seguir el consejo de quienes le dijeron que no se divorciara.

“Me dijeron que ya no iba a sobrevivir... pero sobrevivió... y está vivo todavía”.

Don Jesús Alfonso está sin embargo, postrado y requiere de muchos cuidados.

El propio Poncho de Nigris publicó en diciembre de 2024 un video en el que aparece su papá, en silla de ruedas y visiblemente afectado. “Puede ser la última Navidad de mi jefe”, escribió.

Para Doña Alegría no hay vuelta de hoja: su relación con el patriarca de los De Nigris no tiene remedio y lo reflejó en el comentario con el que cerró la conversación con los habitantes de La Mansión VIP.

“Está vivo todavía... o sea yo me quede como pend...”

Doña Lety Guajardo La Mansión VIP
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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