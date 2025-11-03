Suscríbete
Así vive el hijo mayor de Gloria Trevi; estudió finanazas sólo para cumplirle a su madre

El documental de ViX “La Trevi sin filtro” muestra aspectos íntimos de la cantante con sus hijos

November 02, 2025 • 
Alejandro Flores
gloria trevi hijo.jpg

Gloria Trevi, su hijo Ángel Gabriel y su esposo Armando Gómez

ViX

Hay cosas en la vida de Gloria Trevi que son más importantes que cualquiera otra. Una de ellas, sus hijos.

En el documental de ViX “Sin filtro”, la cantante muestra cómo incluso viaja sin dormir después de un concierto para llegar a McAllen, Texas, y asistir a la graduación de su hijo Ángel Gabriel.
Nerviosa porque de pronto parece que no lo va a lograr, la cantante va acompañada siempre de su esposo Armando Gómez y su hijo menor, Miguel Armando.
Cuando aterrizan en McAllen, Trevi y su marido rezan para que no haya tráfico y puedan llegar a tiempo a la ceremonia.
Finalmente lo logran y acompañan a Ángel Gabriel en el campus donde, de toga y birrete, recibe su título en Finanzas.

Pero en el mismo documental se explica más adelante que este título es algo secundario en los sueños del hijo mayor de la Trevi.
Ella misma confiesa que lo de estudiar Finanzas fue un trato que hizo con Ángel Gabriel.

“Él ahorita está muy enfocado en la cuestión de la música y por ahora ya me ha cumplido bastante: se graduó de Finanza pero a él lo que le hace feliz es hacer música”.

¿A qué se quiere dedicar Ángel Gabriel?

La cantante platica luego con su hijo para saber si quiere seguir estudiando, lo que cual le parece ideal a ella pero no a Ángel Gabriel, quien tiene claro su futuro.

“Voy a hacer música , sacar algunas canciones y buscar trabajo en Los Ángeles o Nueva York. Quiero trabajar para que tú puedas dejar de trabajar”

Ángel Gabriel vive en la casa familiar de La Trevi de McAllen, donde tiene un pequeño estudio de grabación para trabajar en sus canciones pero de vez en cuando también hace algunas cosas para su madre.
El más reciente de estos trabajos fue una voz gutural para la apertura de la actual gira de Gloria.

Gloria Trevi Hijo De Gloria Trevi
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
