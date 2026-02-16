Pepillo Origel arrepentido de revelar INFIDELIDAD de Joan Sebastian a Maribel con Arleth Terán hace 30 años

“Toda la vida me he arrepentido, yo no conocía a Artleth Terán, en ese tiempo ni sabía bien qué sucedía con ellos, con Joan Sebastián”.

Hace unas semanas José Manuel Figueroa expresó su interés en realizar un documental sobre su padre, Joan Sebastian. El cantante dijo que le gustaría se plasmaran episodios desconocidos de ’El Rey del Jaripeo’ y tendrían un episodio aparte las mujeres con las que se relacionó en vida.

En la oportunidad más cercana que tuvieron los medios de comunicación de estar frente a Arleth Terán, le preguntaron sobre su romance con el intérprete de ‘Tatuajes’, así como de las diversas especulaciones que surgieron en los medios de comunicación en aquel momento.

¡Arleth Terán ARREMETE contra los MEDIOS tras preguntas sobre el DOCUMENTAL de Joan Sebastian! ¿Qué OPINAS de su reacción? #SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/zitMsk49Tc — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) January 28, 2026

La actriz enfureció e indicó que “no es algo que en este momento me quite el sueño ni que yo quiera andarle ayudando a hacer documentales a nadie, la verdad me vale madr* si lo está haciendo con o sin mi consentimiento, no me interesa. Y cada quien tiene derecho a ganarse la vida de alguna manera y si eso le corresponde y le viene bien a él, mucha suerte y que le vaya muy bien, que Dios lo bendiga y que le salga muy bien”.

Terán dijo de manera contundente que tampoco tiene interés en contar su historia al lado de Joan Sebastian. Y si buscan colocar a todas las mujeres con las que estuvo el cantante, “no van a acabar nunca y mi mamá no da entrevistas”, dijo.

Arleth Terán se suma al elenco de la obra de teatro ‘El amante infiel’ y a pregunta expresa de si ha sido amante o infiel, respondió: “Yo he sido una hermosa mujer en este planeta, que levanta todas las pasiones del mundo y de eso no tengo la culpa”.

Pero este episodio y la revelación de la traición de Joan a su esposa Maribel Guardia, en aquel momento, tuvo un protagonista: Pepillo Origel.

El comunicador habló recientemente en su programa ‘ConPermiso’ y dijo sentirse arrepentido que haber balconeado al intérprete y de las consecuencias que llegaron después.

“Hace treinta años yo cometí un imprudencia, pero no era una imprudencia. La verdad yo ya me cansé de haber dicho que me arrepiento. Toda la vida me he arrepentido, yo no conocía a Artleth Terán, en ese tiempo ni sabía bien qué sucedía con ellos, con Joan Sebastián”, expresó Origel.

Y su compañera de emisiones, Martha Figueroa, explicó con más detalles que “estaban casados Joan Sebastian y Maribel Guardia y Pepillo muy mono dice en el programa (en el que trabajábamos) ‘Ay, a quién creen que me encontré dándose unos besos, a Joan Sebastian con Artleh Terán’, cuando él estaba casado con Maribel Guardia. Se armó la gorda”.

Y añadió que “estaba Maribel viendo el programa… y casi le dio un infarto, como a Verástegui que se desmayó”.

Pepillo apuntó que “no, se desmayó no, le sacó todas sus cosas a la calle y se separaron y todo. Esa es una de las cosas que sí me he arrepentido porque ahora tengo una amistad con las dos, bueno a Arleth le digo ‘mi hija’, la adoro, y a Maribel también y después me congracié con Joan Sebastian”, finalizó Origel arrepentido.

