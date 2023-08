La Isla Desafío en Turquía: Integrante se entera en el reality que está embarazada y es la primera eliminada

Algo inesperado ocurrió en ‘La Isla Desafío en Turquía’.

La conductora colombiana Natalia Valenzuela fue eliminada de ‘Las Isla Desafío en Turquía’, a tan sólo dos días de su estreno, tras compartir que está embarazada.

“Me siento contrariada. Lo que está pasando no me lo esperaba pero sí lo deseaba y lo deseaba profundamente. Son esas cosas de la vida que te cuestionas ¿por qué ahora y por qué en este momento? Pero ahí es cuando te das cuenta que no está en tus planes sino en los planes de Dios que son perfectos... ¡estoy embarazada!”, reveló entre lágrimas la también actriz.

El conductor Alejandro Lukini se alegró al igual que los demás concursantes, pero tuvo que darle la mala noticia que por la salud de su bebé y la de ella, la producción decidió que se convertía en la primera eliminada de la séptima temporada de ‘La Isla Desafío en Turquía’.

Natalia Valenzuela era la capitana de los Rebeldes (equipo verde), por lo que tuvo que cederle su gafete a su compañero, el actor Irving Peña.

Cabe señalar que Natalia Valenzuela está en la dulce espera de su segundo hijo; a principios de 2022 la conductora de Azteca compartió en su momento que había perdido a su segundo hijo, fruto de su matrimonio con el cantante Camilo Salazar ‘Salo’.