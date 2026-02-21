Suscríbete
Muere Willie Colón y Rubén Blades manda desgarrador mensaje

Colón, figura legendaria de la salsa, llevaba cinco días hospitalizado

Febrero 21, 2026 
Alejandro Flores
willie colon.jpg

Willie Colón padecía de las vías respiratorias

williecolon.com

“Acabo de confirmar lo que me resistía a creer”, escribió Rubén Blades en su cuenta de X.

Lo que resistía a creer es que Willie Colón, el músico junto con el que prácticamente inventó la salsa, murió la maána de este 21 de febrero.
Willie Colón, Rubén Blades y Héctor Lavoe son los tres pilares sobre los que se fundó este género que nació en barrios hispanos de Nueva Yor, fusionando el ritmo de la cumbia, la complejidad del jazz y la denuncia social de los migrantes.
Colón estuvo hospitalizado los últimos cinco días de su vida: un problema respiratorio se convirtió en la causa de su muerte.
TE RECOMENDAMOS: Willie Colón cumple 5 días hospitalizado; Rubén Blades reza por él aunque llevan 20 años peleados
En realidad, el músico arrastraba problemas de salud de ese tipo desde la pandemia, cuando padeció Covid igual que su esposa Julia.

Al conocer la noticia de la muerte de Colón, Blades escribió:

“A su esposa Julia, a sus hijos, familia y seres queridos envío mi sentido pésame. Más adelante y con calma escribiré sobre Willie y su vital e importante legado musical”.

La importancia de Willie Colón en la salsa

Los caminos de Willie Colón y Rubén Blades se separaron en los albores del siglo XX y nunca se han juntado de nuevo.
Básicamente, una demanda por dinero y sus preferencias políticas totalmente opuestas los llevaron a puertos ideológicos diferentes, por lo que su amistad entrañable se rompió, no sin antes dejar en el camino “Siembra”, uno de los álbumes seminales de la salsa.

Colón fue, nadie lo duda, una leyenda de la salsa. En su página oficial, se resume:

“Productor, trombonista, compositor y director de orquesta, Willie Colón es uno de los pioneros de la música latinoamericana. A pesar de las críticas iniciales, su álbum El Malo se ha consolidado como uno de los primeros en incorporar el “sonido neoyorquino” que despertó un renovado interés por la música latina durante la década de 1970".

Al informar su muerte, la familia destacó el aspecto humano de Willie.

Auque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre. Nuestra familia está profundamente agradecida por sus oraciones y apoyo durante este tiempo de duelo. Pedimos amablemente privacidad mientras navegamos por nuestro duelo”,

Willie Colón Rubén Blades
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
