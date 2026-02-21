Muere Willie Colón y Rubén Blades manda desgarrador mensaje

“Acabo de confirmar lo que me resistía a creer”, escribió Rubén Blades en su cuenta de X.

Lo que resistía a creer es que Willie Colón, el músico junto con el que prácticamente inventó la salsa, murió la maána de este 21 de febrero.

Willie Colón, Rubén Blades y Héctor Lavoe son los tres pilares sobre los que se fundó este género que nació en barrios hispanos de Nueva Yor, fusionando el ritmo de la cumbia, la complejidad del jazz y la denuncia social de los migrantes.

Colón estuvo hospitalizado los últimos cinco días de su vida: un problema respiratorio se convirtió en la causa de su muerte.

En realidad, el músico arrastraba problemas de salud de ese tipo desde la pandemia, cuando padeció Covid igual que su esposa Julia.

Al conocer la noticia de la muerte de Colón, Blades escribió:

“A su esposa Julia, a sus hijos, familia y seres queridos envío mi sentido pésame. Más adelante y con calma escribiré sobre Willie y su vital e importante legado musical”.

La importancia de Willie Colón en la salsa

Los caminos de Willie Colón y Rubén Blades se separaron en los albores del siglo XX y nunca se han juntado de nuevo.

Básicamente, una demanda por dinero y sus preferencias políticas totalmente opuestas los llevaron a puertos ideológicos diferentes, por lo que su amistad entrañable se rompió, no sin antes dejar en el camino “Siembra”, uno de los álbumes seminales de la salsa.

Colón fue, nadie lo duda, una leyenda de la salsa. En su página oficial, se resume:

“Productor, trombonista, compositor y director de orquesta, Willie Colón es uno de los pioneros de la música latinoamericana. A pesar de las críticas iniciales, su álbum El Malo se ha consolidado como uno de los primeros en incorporar el “sonido neoyorquino” que despertó un renovado interés por la música latina durante la década de 1970".

Al informar su muerte, la familia destacó el aspecto humano de Willie.