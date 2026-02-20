Suscríbete
Hollywood

Pedro Pascal entre rumores de ROMANCE con el diseñador Rafa Olarra

El actor chileno fue fotografiado con una actitud romántica junto al argentino Olarra.

Febrero 20, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Pedro-Pascal-Rafa-Olarra.jpg

Pedro Pascal y Rafa Olarra fueron captados entre gestos románticos.

Instagram

Una serie de imágenes difundidas por el sitio TMZ, desataron una ola de rumores que señalan un romance entre el actor Pedro Pascal y el director creativo Rafael Olarra.

La pareja fue captada mientras asistían a una función de cine en Manhattan.

El protagonista de la serie ’The Last of Us’ y Olarra, de origen argentino, eligieron la cinta ‘Cumbres borrascosas’ para pasar su velada. Sin embargo, ésta no sería su primera aparición pública. El fin de semana de San Valentín, fueron fotografiados mientras caminaban por el Lower East Side de Nueva York.

“Pedro Pascal y Rafael Olarra se han vuelto muy cercanos últimamente. Después de ser fotografiados tras un recorrido por el Lower East Side, ahora tenemos una foto de ellos sentados viendo ‘Cumbres Borrascosas’”, describió el medio.

La pareja se ha dejado ver entre gestos de cercanía.

Según recogen medios locales, después del paseo almorzaron en un restaurante de la zona y luego salieron para caminar juntos, y en algunos momentos se tomaron del brazo.

Las postales dieron lugar a versiones sobre un posible vínculo sentimental entre el chileno y el creativo argentino, sin que hasta el momento ninguno de los dos confirme o desmienta un romance.

La vida sentimental de Pedro Pascal es un terreno secreto para la prensa. A lo largo de su carrera, el actor ha evitado confirmar o desmentir rumores sobre su orientación sexual o vínculos amorosos, manteniendo una postura hermética.

Sin embargo, su reciente aparición junto a Olarra parece marcar un cambio de actitud al mostrarse cómodo al ser fotografiado con una actitud romántica junto al profesional, reconocido en la industria del entretenimiento.

Pedro Pascal
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
