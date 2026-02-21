Suscríbete
Alofoke carga y apachurra a Abelito como si fuera un bebé y él responde

Abelito vivió un momento incómodo ya que él mismo ha dicho que NO le gusta que lo carguen

Febrero 20, 2026 • 
Alejandro Flores
abeliot premio lo nuestro alofoke (1).jpg

Aldo de Nigris y Abelito llegaron juntos a la alfombra magenta del Premio Lo Nuestro

Youtube

“Mira, mira, apachurra aquí y siente cómo vibra”, le dijo Alofoke a Marko mientras cargaba a Abelito como si fuera un bebé.

La escena fue incómoda para Abelito, quien nada pudo hacer cuando Alofoke avanzó sobre él para levantarlo en sus brazos.
El influencer estuvo en la alfombra magenta del Premio Lo Nuestro, realizado este jueves 19 de febrero en Miami. Estuvo acompañado, como suele hacerlo desde que salieron de La Casa de los Famosos, de Aldo de Nigris, con quien ha formado un dueto cómico de mucho impacto en redes sociales.
Abelito ya había tenido un incidente similar (de ser cargado como si fuera un jueguete) con Belinda. Y justo después de eso, Abel Sáenz señaló que NO le gusta que lo carguen.

“Lo de Belinda fue una excepción pero no me gusta que lo hagan, sobre todo en lugares públicos”

¿Qué hizo Abelito cuando Alofoke lo cargó como bebé?

Lo que pasó en la alfombra magenta del Premio Lo Nuestro es que Alofoke no solamente lo cargo, sino que hizo una broma a costa suya: su mano derecha quedó a la altura de las nalgas de Abelito y fue en ese momento que le dijo a Marko:

“Mira, ponle la mano, está vibrando”.

En ese momento no se explicó pero es posible que se tratará del teléfono de Abelito el que vibrara o que fuera un chiste de los que acostumbra Alofoke.

Cuando finalmente lo bajó al piso, Abelito le devolvió la broma:

“Apachurrame la mano para que veas lo que pasa”.

NO TE VAYAS SIN LEER: “¿Cómo te llamas?” En La Casa de los Famosos Telemundo nominan sin saber sus nombres y parecía sketch cómico
Alofoke le hizo caso y en ese momento Abelito dijo con voz infantil: “Acaríciame”.

Luego le dijo: “Es que soy como los muñecos de peluche que hablan”.

Abelito El Abelito Premio lo Nuestro
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
