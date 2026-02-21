Suscríbete
Novio de Majo Aguilar se deja ver por primera vez: así fue su encuentro en Miami

Por fin se hace oficial que el músico Diego Bacter vive un feliz romance con Majo

Febrero 20, 2026 
Alejandro Flores
majo aguilar.jpg

Majo Aguilar en el Premio Lo Nuestro (izq) y con Diego Bacter

Instagram

El misterio de quién es el novio de Majo Aguilar ya había sido resuelto por los fans de la cantante.

En mensaje que Majo publicó a mediados de febrero, en donde el novio aparecía, como siempre, con el rostro escondido para no revelar su identidad, sin embargo, no fue suficiente para sus seguidores.
Siguiendo las pistas de su cabello desaliñado, sus gorras y su color de piel, adivinaron de Majo mantiene un feliz romance con Diego Bacter, un músico conceptual enfocado en desarrollar explicaciones ontológicas sobre el ser, mundo y vida a través de su música.

“Yo ya me encuentro contando los segundos para verte”, publicó el músico el lunes de esta semana, cuando viajó a Miami para encontrarse, ahora se sabe, con Majo Aguilar.

¿Dónde fue el encuentro de Majo Aguilar y Diego Bacter?

La cantante estuvo esta semana en esa ciudad estadounidense para participar de las actividades del Premio Lo Nuestro, que culminó este jueves con la entrega de los galardones.
Majo, por cierto, ganó 2 trofeos, los cuales dedicó a la migrantes latinos que viven en Estados Unidos.

Diego Bacter publicó este viernes una galería de fotos en la que finalmente se confirma su romance con la cantante y, además, se revela que de cariño le dice “Majia” en vez de “Majo”.

En una de esas fotos aparecen juntos, desenfocados pero claramente felices y alocados.

majo aguilar (1).jpg

La feliz pareja habría comido en un restaurante de comida cubana

Instagram

En otra, Bacter muestra en restaurante Versailles, uno de los más famosos de Miami. Su prestigio proviene de la calidad de su gastronomía cubana.

Majo Aguilar
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
