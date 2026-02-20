Donald Trump liberará archivos sobre OVNIs y Jaime Maussan celebra: “No estamos solos, es oficial”

Esta semana, luego de que Barack Obama habló del tema, Donald Trump decidió publicar un mensaje donde confirma la orden que dará para que se liberen los archivos gubernamentales relacionados con vida extraterrestre.

“En vista del gran interés mostrado, ordenaré al Secretario de Guerra y a otros departamentos y agencias pertinentes que inicien el proceso de identificación y divulgación de archivos gubernamentales relacionados con vida extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados (FANI) y objetos voladores no identificados (OVNI), así como cualquier otra información relacionada con estos asuntos tan complejos, pero sumamente interesantes e importantes”, escribió el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.

Así que Jaime Maussan celebra que el fenómeno que ha divulgado durante décadas, finalmente tiene confirmación gubernamental en Estados Unidos.

En el programa Sale el sol, de Imagen Televisión, Maussan celebró:

"¿Se dan cuenta? No estamos solos. Es oficial. Y si no estamos solos, ¿qué tenemos que hacer? Iniciar comunicación, ahí va a ser el verdadero impacto, cuando nos comuniquemos con ellos”.

“Por otro lado, ahora libera a los científicos para que investiguen este fenómeno abiertamente. Los pilotos, toda la gente que ha tenido que callar por miedo, ahora va a poder hablar, el mundo va a ser diferente, esta noticia nos va a unir”, dijo.

“Durante 70 años, los medios decían que era una locura. Ahora, queridos medios, van a tener que decir la verdad, van a tener que investigar lo que no han investigado por décadas. Ha llegado el momento de hacerlo por la humanidad”.

Por eso es un momento inigualable, y lo que viene en próximos días va a ser fantástico”, dijo Maussan.