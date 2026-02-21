Suscríbete
Publican video del último cumpleaños de Daniel Bisogno: estos fueron sus invitados

Su hermano Alex lo compartió en redes sociales para conmemorar el primer aniversario luctuoso del conductor de “Ventaneando”

Febrero 20, 2026 • 
Alejandro Flores
daniel bisogno cumpleaños.jpg

Karla Díaz fue una de las personas más cercanas a la vida familiar de Daniel Bisogno, quien le decía cuñada.

Efectivamente, Karla fue en alguna etapa novia de Alex, hermano del conductor. Y aunque ese noviazgo terminó, Daniel mantuvo con la conductora y cantante una amistad que los llevó a compartir momentos personales importantes.
Así fue cuando Daniel, ya estando enfermo, festejó su cumpleaños con una pequeña reunión en la que solamente estuvieron sus amigos más cercanos y su hermano Alex.
Este 20 de febrero que se conmemora el primer aniversario luctuoso del conductor de “Ventaneando”, precisamente Alex decidió compartir un breve video de aquella ocasión.
En el fragmento se ve a Daniel jugando a darle mordida a su pastel. Está de pie y primero finge que no quiere morderlo por temor a que lo avienten.
Finalmente le da una mordida muy pequeña mientras Alex le dice: “Karlita te lo compró, eh”

Y agrega en tono de broma: “lo compró junto con la botana para 150 personas”.

Los invitados al último cumpleaños de Daniel Bisogno

Entre los invitados que se ven sentados en la sala, alrededor de Daniel, está Luis Rivas, quien fue uno de sus amigos más cercanos.

“Me acuerdo perfecto de ese día. Extrañamos mucho al abuelo”, escribió Rivas dentro de la publicación.

También se puede identificar a Fabián Chávez, niño estrella de las telenovelas en los dos miles y que actualmente es cantante, actor y productor.

“Soy afortunado de haber compartido con él ese día. Los abrazo fuerte”, escribió Fabián.

Al final del video se ve a Karla Díaz acercarse a Daniel y darle un abrazo emocionada.

Daniel Bisogno Alex Bisogno Karla Díaz
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
