Publican video del último cumpleaños de Daniel Bisogno: estos fueron sus invitados

Karla Díaz fue una de las personas más cercanas a la vida familiar de Daniel Bisogno, quien le decía cuñada.

Efectivamente, Karla fue en alguna etapa novia de Alex, hermano del conductor. Y aunque ese noviazgo terminó, Daniel mantuvo con la conductora y cantante una amistad que los llevó a compartir momentos personales importantes.

Así fue cuando Daniel, ya estando enfermo, festejó su cumpleaños con una pequeña reunión en la que solamente estuvieron sus amigos más cercanos y su hermano Alex.

Este 20 de febrero que se conmemora el primer aniversario luctuoso del conductor de “Ventaneando”, precisamente Alex decidió compartir un breve video de aquella ocasión.

TE RECOMENDAMOS: Atala Sarmiento dedica DEMOLEDOR mensaje a Daniel Bisogno a un año de su muerte: “¡Todavía oigo tu risa!”

En el fragmento se ve a Daniel jugando a darle mordida a su pastel. Está de pie y primero finge que no quiere morderlo por temor a que lo avienten.

Finalmente le da una mordida muy pequeña mientras Alex le dice: “Karlita te lo compró, eh”

Y agrega en tono de broma: “lo compró junto con la botana para 150 personas”.

Los invitados al último cumpleaños de Daniel Bisogno

Entre los invitados que se ven sentados en la sala, alrededor de Daniel, está Luis Rivas, quien fue uno de sus amigos más cercanos.

“Me acuerdo perfecto de ese día. Extrañamos mucho al abuelo”, escribió Rivas dentro de la publicación.

También se puede identificar a Fabián Chávez, niño estrella de las telenovelas en los dos miles y que actualmente es cantante, actor y productor.

“Soy afortunado de haber compartido con él ese día. Los abrazo fuerte”, escribió Fabián.

Al final del video se ve a Karla Díaz acercarse a Daniel y darle un abrazo emocionada.