Mhoni Vidente: Cristiano Ronaldo se quedaría después del mundial para jugar con un equipo mexicano

La tarotista predice que si las estrellas se alinean, el portugués jugaría para el América

Febrero 20, 2026 • 
Alejandro Flores
Cristiano viene México

Mhoni Vidente ya había predicho que Cristiano Ronaldo, uno de los dos mejores futbolistas del mundo en los últimos 15 años, sí vendría a jugar con Portugal para enfrentar a México.

El partido entre la selección de nuestro país y los portugueses será la reinauguración del estadio Azteca, el cual está en pleno proceso de remodelación para el Mundial del 2026.

La nueva predicción de Mhoni Vidente para Cristiano Ronaldo

La participación de Cristiano en ese partido estaba en duda por la complicada agenda del jugador, quien se quiere concentrar en su preparación para lo que será su último mundial de futbol y conseguir el único anhelo que tiene pendiente: ser campeón del mundo.
Sin embargo, este fin de semana se dio a conocer la convocatoria de Portugal para el partido contra México el 28 de marzo y resulta que Mhoni Vidente tenía razón: sí viene Ronaldo.

De hecho, da un mal consejo a los seleccionados (en tono de broma): “Trátenlo bien, déjenlo meter goles”.
Y ya más en serio lanza otra predicción temeraria:

“Si lo tratamos bien, puede venir a jugar con el América”.

Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
