Actor de ’Transformers’ “SE VOLVIÓ LOCO” y terminó arrestado, golpeado y sin pareja

El famoso actor de ‘Transformers’ y ‘La Familia que tú eliges’, Shia LaBeouf, fue acusado de dos cargos de agresión en Nueva Orleans tras agredir a dos personas.

Las autoridades recibieron una llamada de Royal Street, en una zona del Barrio Francés repleta de restaurantes, hoteles y tiendas. La petición de auxilio indicaba a una persona “cada vez más agresiva”.

Un comunicado de prensa destacó que LaBeouf, de 39 años, causó disturbios en un establecimiento no identificado, y que un miembro del personal había intentado expulsar al actor.

Tras sacar al intérprete del local, una de las afectadas “denunció haber sido golpeada por LaBeouf, quien utilizó sus puños contra la víctima varias veces”. Y aunque el actor se marchó después volvió comportándose de forma aún más agresiva.

TE RECOMENDAMOS: Actor de ‘Star Wars’ reaparece tras revelar que padece ESQUIZOFRENIA y que estuvo 18 meses en el psiquiátrico

En el lugar, varias personas intentaron sujetar al intérprete de ‘Even Stevens’, sin embargo, volvió a golpear a la misma víctima con el puño en la parte superior del cuerpo y luego golpeó en la nariz a otra persona.

Finalmente, Shia LaBeouf fue llevado a un hospital para ser atendido por heridas simples sin determinar y luego fue detenido y acusado de dos cargos de agresión simple.

LaBeouf, conocido por su trabajo en ‘Transformers’, ‘Megalópolis’ y otras películas, ha sido acusado anteriormente de comportamiento violento.

El amor y la inestabilidad

Desde 2012, Shia habría mantenido un romance intermitente con Mia Goth. Durante más de una década la pareja ha enfrentado un ciclo de inestabilidad.

En 2015, un video los mostró en una fuerte discusión en Alemania, donde el actor manifestó públicamente su temor por la intensidad de sus propios impulsos.

Esta inestabilidad emocional fue el eje central de su vida privada durante años. Tras un matrimonio simbólico en Las Vegas y constantes altercados públicos, la pareja se separó en 2018.

Después inició un noviazgo con la intérprete FKA Twigs, sin embargo, en diciembre de 2020, su exnovia, presentó una demanda en la que lo acusaba de ataque y agresión sexual.

Cuando se presentó la demanda, LaBeouf declaró a The New York Times que muchas de las acusaciones eran falsas y que no tenía “excusas para mi alcoholismo o agresividad, solo racionalizaciones”.

Dijo que durante años había sido abusivo consigo mismo y con los demás, y añadió: “Me avergüenzo de esa historia y lo siento por aquellos a los que hice daño”.

El verano pasado, LaBeouf y FKA Twigs llegaron a un acuerdo sobre el caso en lo que su abogado describió como en aras de “forjar un camino constructivo hacia adelante”.

Poco después LaBeouf volvió con Mia Goth, confirmando una reconciliación que se consolidó con el nacimiento de su hija Isabel, en 2022. Shia expresó que era la motivación que necesitaba para buscar la sobriedad y redención.

NO TE VAYAS SIN LEER: Hija de Gloria Estefan y su pareja protagonizan terrible pelea que terminó en golpes y arresto

Sin embargo, los actores habrían tomado caminos diferentes luego de más de diez años juntos marcados por una relación intermitente.

De acuerdo con reportes de la prensa estadounidense, la ruptura no es reciente, ya que ambos estarían separados desde hace aproximadamente un año, aunque el distanciamiento se mantuvo lejos de la exposición pública. La información salió a la luz en medio del episodio donde fue detenido en el Barrio Francés.

