Suscríbete
Hollywood

Actor de ’Transformers’ “SE VOLVIÓ LOCO” y terminó arrestado, golpeado y sin pareja

Shia LaBeouf fue detenido tras atacar a dos personas durante un altercado en el Barrio Francés.

Febrero 20, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Shia-LaBeouf.jpg

El actor Shia LaBeouf fue detenido tras atacar a dos personas.

Instagram

El famoso actor de ‘Transformers’ y ‘La Familia que tú eliges’, Shia LaBeouf, fue acusado de dos cargos de agresión en Nueva Orleans tras agredir a dos personas.

Las autoridades recibieron una llamada de Royal Street, en una zona del Barrio Francés repleta de restaurantes, hoteles y tiendas. La petición de auxilio indicaba a una persona “cada vez más agresiva”.

Un comunicado de prensa destacó que LaBeouf, de 39 años, causó disturbios en un establecimiento no identificado, y que un miembro del personal había intentado expulsar al actor.

Tras sacar al intérprete del local, una de las afectadas “denunció haber sido golpeada por LaBeouf, quien utilizó sus puños contra la víctima varias veces”. Y aunque el actor se marchó después volvió comportándose de forma aún más agresiva.

TE RECOMENDAMOS: Actor de ‘Star Wars’ reaparece tras revelar que padece ESQUIZOFRENIA y que estuvo 18 meses en el psiquiátrico

En el lugar, varias personas intentaron sujetar al intérprete de ‘Even Stevens’, sin embargo, volvió a golpear a la misma víctima con el puño en la parte superior del cuerpo y luego golpeó en la nariz a otra persona.

Finalmente, Shia LaBeouf fue llevado a un hospital para ser atendido por heridas simples sin determinar y luego fue detenido y acusado de dos cargos de agresión simple.

LaBeouf, conocido por su trabajo en ‘Transformers’, ‘Megalópolis’ y otras películas, ha sido acusado anteriormente de comportamiento violento.

Te puede interesar:
Julián-José-Manuel-Imelda.jpg
Famosos
José Manuel Figueroa reacciona a las acusaciones de Imelda sobre ABUSO sexual contra su hermano Julián
Febrero 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
William-Levy-Maite-Perroni.jpg
Famosos
Antiguas declaraciones confirmarían la relación AMOROSA entre William Levy y Maite Perroni
Febrero 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Lisset.jpg
Famosos
Lisset le manda contundente MENSAJE a Iván Aguilera: “Juan Gabriel no es tuyo, mi amor”
Febrero 06, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
carlos rivera toñita.jpg
Famosos
Carlos Rivera responde a Toñita con una canción: “Nos atacaron cuando nadie pedía su opinión”
Febrero 06, 2026
 · 
Alejandro Flores

El amor y la inestabilidad

Desde 2012, Shia habría mantenido un romance intermitente con Mia Goth. Durante más de una década la pareja ha enfrentado un ciclo de inestabilidad.

En 2015, un video los mostró en una fuerte discusión en Alemania, donde el actor manifestó públicamente su temor por la intensidad de sus propios impulsos.

Esta inestabilidad emocional fue el eje central de su vida privada durante años. Tras un matrimonio simbólico en Las Vegas y constantes altercados públicos, la pareja se separó en 2018.

Después inició un noviazgo con la intérprete FKA Twigs, sin embargo, en diciembre de 2020, su exnovia, presentó una demanda en la que lo acusaba de ataque y agresión sexual.

Cuando se presentó la demanda, LaBeouf declaró a The New York Times que muchas de las acusaciones eran falsas y que no tenía “excusas para mi alcoholismo o agresividad, solo racionalizaciones”.

Dijo que durante años había sido abusivo consigo mismo y con los demás, y añadió: “Me avergüenzo de esa historia y lo siento por aquellos a los que hice daño”.

El verano pasado, LaBeouf y FKA Twigs llegaron a un acuerdo sobre el caso en lo que su abogado describió como en aras de “forjar un camino constructivo hacia adelante”.

Poco después LaBeouf volvió con Mia Goth, confirmando una reconciliación que se consolidó con el nacimiento de su hija Isabel, en 2022. Shia expresó que era la motivación que necesitaba para buscar la sobriedad y redención.

NO TE VAYAS SIN LEER: Hija de Gloria Estefan y su pareja protagonizan terrible pelea que terminó en golpes y arresto

Sin embargo, los actores habrían tomado caminos diferentes luego de más de diez años juntos marcados por una relación intermitente.

De acuerdo con reportes de la prensa estadounidense, la ruptura no es reciente, ya que ambos estarían separados desde hace aproximadamente un año, aunque el distanciamiento se mantuvo lejos de la exposición pública. La información salió a la luz en medio del episodio donde fue detenido en el Barrio Francés.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
james van deer beek.jpg
Hollywood
James Van Der Beek murió en bancarrota; la familia pide apoyo para pagar su casa y la escuela de sus hijos
Febrero 12, 2026
 · 
Alejandro Flores
James-Van-Der-Beek.jpg
Hollywood
James Van Der Beek, la estrella de ‘Dawson’s Creek’, pierde la batalla contra el cáncer y muere a los 48 años
Febrero 11, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Nieta-Snoop-Dogg.jpg
Hollywood
Nieta de Snoop Dogg MUERE a 20 días de salir del hospital: “Perdí al amor de mi vida”
Febrero 02, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
catherine-ohara.jpg
Hollywood
Murió Catherine O’Hara, actriz icónica en películas como ‘Beetlejuice’ y ‘Mi pobre angelito’
Enero 30, 2026
 · 
MrPepe Rivero
Ramón-Ayala.jpg
Famosos
Demandan a Ramón Ayala y a su hijo por supuesta AGRESIÓN sexual y acoso a un fotógrafo
El músico, su hijo y el resto de la banda enfrentan una demanda millonaria en Texas.
Febrero 20, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
daniel bisogno pedro sola.jpg
Famosos
Hay algo que Pati Chapoy y Pedro Sola nunca le perdonarán a Daniel Bisogno
Los conductores de “Ventaneando” y amigos de Daniel lo recordaron a un año de su muerte
Febrero 20, 2026
 · 
Alejandro Flores
carlosespejeleugenioderbez.jpg
Famosos
Cuando Carlos Espejel le dio trabajo de patiño a Eugenio Derbez: “Fui su maestro”
El comediante recuerda que en aquellos años Eugenio atravesaba por una crisis
Febrero 19, 2026
 · 
Alejandro Flores
incentivo-cine-mexico.jpg
Famosos
Luces, México, ¡Acción!... Apuesta histórica por el cine y la industria audiovisual
Con incentivos históricos y respaldo institucional, el país apuesta por fortalecer su industria audiovisual, atraer producciones, generar empleos y gritarle al mundo: ¡Viva México!
Febrero 19, 2026
 · 
TVyNovelas