Willie Colón cumple 5 días hospitalizado; Rubén Blades reza por él aunque llevan 20 años peleados

Willie tiene problemas respiratorios grave, según el reporte de Blades

Febrero 21, 2026 • 
Alejandro Flores
willie colón.jpg

Willie Colón está en el hospital

Los caminos de Willi Colón y Rubén Blades se separaron en los albores del siglo XX y nunca se han juntado de nuevo.

Básicamente, una demanda por dinero y sus preferencias políticas totalmente opuestas los llevaron a puertos ideológicos diferentes, por lo que su amistad entrañable se rompió, no sin antes dejar en el camino “Siembra”, uno de los álbumes seminales de la salsa.
Colón fue ingresado, lamentablemente, en el hospital desde comienzos de esta semana, debido aun problema respiratorio. Desde la pandemia de Covid, cuando estuvo enfermo, la salud del salsero ha tenido varias recaídas.
Hasta ahora,sin embargo, no había entrado en una crisis de salud tan profunda como para ser internado en el hospital.

Fue Bobby Valentino, conocido como el Rey del bajo y famoso por sus colaboraciones de salsa y jazz, el que publicó primero un mensaje, publicado el miércoles.

“Saludos y Bendiciones para Todos. Le pido a Todos que nos unamos en oración por la salud de Willie Colón para que se recupere pronto; y pueda volver a los escenarios. En el nombre de Nuestro Señor lo pedimos”, publicó junto con una foto del creador de “El gran varón”.

¿Qué dijo Rubén Blades de la salud de Willie Colón?

Este jueves, la preocupación por la salud de Willie llegó hasta las redes sociales de Rubén Blades, quien escribió un mensaje que alertó a los aficionados a la salsa:

“Noticias en internet informan que mi colega Willie Colón, se encuentra internado en un hospital en New York, trasladado allí con urgencia por un aparente problema respiratorio. No tengo mucha información sobre la situación pero le envío mis deseos de una pronta recuperación y me uno a las miles de personas que rezan porque recobre su salud rápidamente. A él, a su esposa, a sus hijos y seres queridos enviamos nuestro apoyo en este difícil momento”.

En ese mismo mensajes, las respuestas oscilaron entre el reproche y el reconocimiento.

willie colón comentarios.jpg

Las peticiones de reconciliación

Pero en general, los tuiteros le pidieron que por lo menos vaya a visitarlo al hospital para comenzar una posible reconciliación.
Blades, hasta ahora, no ha respondido.

Rubén Blades Willie Colón
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
