Muere Rosita Pelayo a los 64 años de edad

Rosita Pelayo tuvo una larga lucha contra el cáncer de colón que le detectaron hace unos meses, luego de padecer artritis reumatoide degenerativa.

Rosa María Pelayo Vargas, mejor conocida como Rosita Pelayo reveló que carecía de solvencia económica, en medio de un pleito que sostuvo contra Alberto Estrella a quien acusó de haberla defraudado con la inversión que hizo en una cafetería que está en el teatro del actor, Círculo Teatral, por lo que algunos de sus amigos y compañeros del medio artístico se unieron para recabar fondos para sus operaciones y quimioterapias.

“Apenas me tomé las primeras pastillas de la radioterapia y me hicieron la primera radioterapia. Todo es en la pelvis, la radioterapia me la hacen en la pelvis porque todo fue en colon. El doctor sacó el tumor grande, pero no sacó los tres chiquitos. Entonces, eso tienen que atacarlos con la quimio y la radioterapia”, compartió la también conductora y bailarina hace unos meses ante medios de comunicación.

Hace unos días, el periodista Jorge Zamitiz, también amigo de Rosita Pelayo,

quien inició su carrera artística en el programa ‘Cachún cachún ra ra!’, de los años 80’s, informó en ‘Ventaneando’ que la actriz fue hospitalizada de emergencia debido a que no respondió al último tratamiento que tuvo para que le realizaran la última quimioterapia.

“Llegó consciente, ahorita está muy cansada, la veo con muy poca energía por la deshidratación y la anemia que tiene, pero sigue haciendo bromas, manteniendo su sentido del humor. Está en estudios para ver si es la úlcera o alguna otra consecuencia. A ella ya le habían quitado el tumor, pero habían dos tumorcitos más que por el tamaño y la ubicación no se los pudieron quitar y tuvieron que darle este tratamiento”.

A su vez, Gustavo Adolfo Infante informó que Rosita Pelayo seguía hospitalizada y que su estado de salud era “reservado”.

Hace unos minutos, Jorge Zamitiz confirmó el fallecimiento de la actriz de telenovelas como ‘El pecado de Oyuki’, ‘Esmeralda’, ‘Salomé', ‘La fea más bella’, ‘Sortilegio’, entre muchas más.

Con profundo dolor lamento informar que mi querida amiga Rosita Pelayo falleció. Ya está junto a mamá y papá Pelayo, como ella le decía a sus padres. En breve informaré donde y cuando será los servicios fúnebres. — Jorge Zamitiz (@zamitiz_jorge) December 16, 2023

Descanse en paz, Rosita Pelayo.

