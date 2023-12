Así fue el adiós de OV7 de los escenarios tras 30 años de trayectoria

‘OV7: El gran final’ conmovió a miles de fans de la agrupación.

Mariana Ochoa, Lidia Ávila, Érika Zaba, Ari Borovoy, Óscar Schwebel, M’Balia y Kalimba Marichal se despidieron anoche de los escenarios ante 18 mil personas en la Arena Ciudad de México.

Seguidores de OV7 no pararon de corear canciones como “Más que amor”, “Love Colada”, “Tus besos”, “Prohibido quererme”, “Shake, shake”, “Magia”, “No me digas nada”, “Caleidoscópio”, “Tú y yo tenemos un secreto”, “Volveré", “Desintoxicada”, “Mírame a los ojos”, “No es obsesión”, “Un pie tras otro pie”, “Te necesito”, “Vuela más alto”, “Shabadabada”, “Enloqueceme” y “No me voy”.

También puedes ver:

Shakira pasa amargo diciembre junto a sus hijos

Muere querido cantante en pleno concierto a los 30 años; acababa de ser papá: Video

Rosita Pelayo es hospitalizada de emergencia; lucha contra el cáncer de colon