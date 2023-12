Rosita Pelayo es hospitalizada de emergencia; lucha contra el cáncer de colon

En agosto pasado, te informamos que Rosita Pelayo acusó a Alberto Estrella de fraude en plena lucha contra el cáncer de colon que le detectaron, debido a que la actriz invirtió sus ahorros en una cafetería instalada en el teatro propiedad de Alberto Estrella, y Rosita necesitaba abandonar la sociedad para que le fuera devuelto su dinero y así poder costear su tratamiento contra el cáncer.

Por su parte, el actor, Alberto Estrella, nos comentó en exclusiva que los negocios no los hizo con él, sino con otras personas: “Hay que saber dividir la amistad de los negocios; Rosita no los hizo conmigo. La estimo mucho, pero hay un contrato estipulado”.

Luego de dar a conocer su padecimiento, la actriz mexicana de 64 años reveló que carecía de medios económicos, por lo que algunos de sus amigos y compañeros del medio artístico se unieron para recabar fondos.

“Apenas me tomé las primeras pastillas de la radioterapia y me hicieron la primera radioterapia. Todo es en la pelvis, la radioterapia me la hacen en la pelvis porque todo fue en colon. El doctor sacó el tumor grande, pero no sacó los tres chiquitos, los tres compadres. Entonces, eso tienen que atacarlos con la quimio y la radioterapia”, reveló la conductora hace unos meses ante medios de comunicación.

Hace unos momentos, se dio a conocer que Rosita Pelayo fue hospitalizada de emergencia.

“Lleva tres semanas con la quimio y la radio y había estado perfecta, pero esta última semana que era la final, se le empezó a complicar, se dice que es como consecuencia del tratamiento, tiene una úlcera y deshidratación”.

“Llego consciente, ahorita está muy cansada, la veo con muy poca energía por la deshidratación y la anemia que tiene, pero sigue haciendo bromas, manteniendo su sentido del humor. Está en estudios para ver si es la úlcera o alguna otra consecuencia. A ella ya le habían quitado el tumor, pero habían dos tumorcitos más que por el tamaño y la ubicación no se los pudieron quitar y tuvieron que darle este tratamiento”, señaló el periodista Jorge Zamitiz, también amigo de Rosita, para ‘Ventaneando’.

