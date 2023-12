¿A cuánto asciende la fortuna de Christian Nodal a sus 24 años?

Christian Nodal ha logrado amasar una extraordinaria cantidad de dinero a lo largo de su trayectoria.

Fue en el programa español ‘La resistencia’, donde el conductor David Broncano sacó el tema de cuánto dinero tiene Christian Nodal. Al principio, el cantante de regional mexicano se mostró incómodo, pero luego respondió con cierta sutileza.

“Yo, la verdad, no quisiera que saliera de mi boca promoción para que me secuestren”, dijo el novio de Cazzu, a lo que el presentador no quitó el dedo del renglón: “¿De cuánto es la increíble fortuna de Christian Nodal? De acuerdo con sitios como IMDB y Forbes, el patrimonio total de Christian Nodal es de 120 millones de dólares”.

Finalmente, el cantante sonorense sólo se sorprendió y luego sonrió cuando escuchó la sorprendente cantidad de dinero que tiene en el banco.

