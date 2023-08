En plena lucha contra el cáncer, Rosita Pelayo acusa a Alberto Estrella de defraudarla; el actor reacciona

Alberto Estrella es amable hasta que se le toca el asunto de Rosita Pelayo. El actor señala estar cansado de que le pregunten por los señalamientos que la actriz hizo recientemente en su contra.

Rosita Pelayo invirtió sus ahorros en una cafetería instalada en el teatro propiedad de Alberto Estrella, y ahora argumenta que necesita abandonar la sociedad para que le sea devuelto su dinero y así poder costear su tratamiento contra el cáncer de colon que padece. El histrión se hace el desentendido, e insiste en que los negocios no fueron con él, sino con otras personas. Su amistad está a prueba.

“Hay que saber dividir la amistad de los negocios; el de Rosita no lo hizo conmigo, lo negoció con una compañía llamada Soluciones creativas para las empresas. Con quien debe de arreglar esa situación es con ellos, no conmigo, por eso nuestra amistad sigue”, manifiesta el actor a TVyNovelas desde los espacios de su compañía teatral. Recalca estimar mucho a la actriz y estar haciendo todo por ayudarla; sin embargo, hay un contrato estipulado y debe regirse por la vía legal, ya que ella no invirtió directamente con el Círculo Teatral, y a quien debe buscar es a la directora de la empresa que hizo el enlace.

“La apoyaremos donde sea”

Por medio de las redes sociales, Sylvia Pasquel, amiga de Rosita, dio a conocer que con otros colegas sumarán esfuerzos para reunir dinero y ayudar a la actriz, poniendo a disposición una cuenta bancaria en la que cualquier persona podría colaborar. Alberto admite que la hija de Silvia Pinal le escribió, y evalúa cómo echarle la mano. Descartó tener planeado organizar algún evento benéfico en su teatro, pues no tiene fechas disponibles. “Estamos llenos de aquí al 17 de diciembre, pero la apoyamos en dónde sea”.

Al intentar conocer de qué manera se solidarizará con su colega, dejó claro que prefiere no dar detalles: “No voy a hablar más de esto. Ya hablé en el programa en donde tenía que hablar, donde ella se presentó (Ventaneando), me entrevistaron y yo ya dije que ahí quedó. Muchas gracias”.

¡La está pasando mal!

A sus 64 años, Rosita Pelayo vive un momento complejo. Tras padecer enfermedades como la artritis reumatoide degenerativa, le acaban de diagnosticar cáncer de colon y a la par batalla un pleito con Alberto Estrella por el dinero que invirtió en la cafetería que se encuentra en su teatro. “Hablé con mi doctor, y me dijo que es necesario someterme a una operación para extirpar un tumor esta semana o la que viene, pero ya. Desafortunadamente no tengo dinero para someterme a este procedimiento”, dijo la actriz al programa Ventaneando. Necesita con urgencia 300 mil pesos para entrar al quirófano y eliminar el tumor maligno que pone en riesgo su vida. A la par, solicita a productores que volteen a verla y le brinden oportunidades en programas y telenovelas, pues tiene la intención de seguir trabajando para sobrevivir.

“Todo lo que gano como actor lo invierto en este espacio teatral”

La semana pasada, Alberto Estrella presentó la programación que presentará el Círculo Teatral, desde agosto hasta octubre, con la presencia de Víctor Carpinteiro y las compañías que participarán en la temporada. Hizo énfasis en el fenómeno registrado al final de la pandemia, en el que muchos grupos teatrales no tenían un lugar para presentarse.

“Lo que ocurre es que hay pocos sitios en los que se pueden expresar, y aquí, al abrir la convocatoria, es sorprendente. Por ejemplo: los proyectos de obras infantiles, llegaron a cerca de 40 propuestas; imagínense qué necesidad hay de tantos grupos y no hay espacios en los que puedan presentar sus obras”, nos compartió.

Nos detalló, fueron más de 35 puestas en escena las que buscaban un espacio, por lo que se hizo una minuciosa selección. “Son 22 grupos, más o menos, los que van a estar presentándose de aquí a diciembre, lo que significa que vamos a apoyar a unas 200 personas, entre creativos y actores”.

En la plática nos hizo saber estar en contra del término “comercial” que se le da a algunos teatros, ya que, a su juicio, todos deben considerarse igual. “Cada espacio tiene su proyecto y tiene su visión acerca de lo que debe de ser el teatro. El Círculo Teatral se caracteriza por presentar propuestas diferentes con calidad, no porque estemos peleados con lo comercial, sino que sencillamente ese término a mí me molesta un poquito, porque todo el teatro debe ser comercial en cuanto a que debe de generar recursos, y debe hacer que, quien participa en él, pueda tener una remuneración económica. El término comercial se ha convertido en un tipo de teatro ligero, que no te invita a reflexionar o a confrontarte, y aquí sí queremos un tipo de teatro en el que la gente sienta profundamente, en el que la gente se pregunte, se cuestione, pero también se divierta”.

“Hay actores que sólo quieren ser famosos y ganar dinero”

La inquietud e interés de muchos jóvenes en el teatro sorprende al primer actor, pero también lo deja pensando, ya que algunos sólo buscan llegar al medio artístico para amasar una fortuna. “Hay muchísimos jóvenes en las compañías, y aquí hay cerca de 50 en las clases que estoy dando; se hizo una selección con ellos y cada tres meses se están abriendo convocatorias. Veo que hay interés de los jóvenes, y en otros no tanto. Hay muchachos que lo que quieren es rápidamente ser famosos, que les den un gran personaje y ganar mucho dinero; esa mentalidad corresponde a lo que está ocurriendo a nivel global: hay una prisa, una necesidad de tener, hablando materialmente. Por eso tenemos que trabajar la otra parte, la parte en la que ellos tengan la necesidad de fomentar su creatividad, de hacer que su intelecto, su sensibilidad, también se amplíen. Eso da un gran gozo mucho más que lo material”.

Hacerse rico en el teatro no es una de las premisas del actor originario de Guadalajara, ya que está consiente de que en la televisión es donde se pagan los mejores sueldos. “Yo creo que no nada más del teatro se pueda vivir; uno necesita diversificarse y este espacio lo tengo gracias a mi trabajo, sobre todo en la televisión, no en el teatro, no en el cine; he trabajado mucho en televisión y aquí está el resultado. Hay gente que invierte en otras cosas; en viajes, departamentos... Otros despilfarran el dinero, pero yo todo lo que gano como actor lo invierto en este espacio teatral”.