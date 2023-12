¡Se aferra a vivir! Rosita Pelayo sigue hospitalizada y su estado es “reservado”

Desde el 14 de diciembre que Rosita Pelayo fue hospitalizada de emergencia, su estado de salud no ha mejorado. La querida actriz libra una batalla contra el cáncer de colón que le tiene su organismo muy afectado.

La noche del 15 de diciembre, corrió el rumor en redes sociales que había fallecido, pero esto fue desmentido por personas allegadas a la actriz de “La fea más bella”.

Según se conoció, Rosita Pelayo se vio afectada por reacciones adversas que le provocaron las quimioterapias y radioterapias que se realizó para combatir el cáncer.

El periodista Gustavo Adolfo Infante informó en un video difundido en la red social X que la actriz se mantiene hospitalizada y que su estado de salud es “reservado”.

“No está muerta gracias a Dios. Rosita Pelayo no está intubada, está en su habitación, pero su pronostico es reservado y delicado. Ella no habla, no se mueve, pero sí oye y entiende”, aseguró el conductor del programa De primera mano.

Les pido sus oraciones por mi querida @RositaPelayo quien se encuentra hospitalizada desde ayer, acompañada de su gran bendición, Herminia, quien es su fiel cuidadora. Quienes deseen apoyarla pueden hacerlo a esta cuenta.

Gracias por difundir 🙏🌷 pic.twitter.com/UDcuDtNRUY — Laura Suárez (@lsuarezs) December 14, 2023

En redes sociales, allegados y celebridades se unieron para pedir donativos para la actriz.