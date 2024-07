Harold Azuara reveló que se ‘enamoró' de una compañera en MasterChef Celebrity: ¿quién era su crush?

En esta temporada de MasterChef Celebrity, la cual está próxima a llegar a su fin, uno de los participantes logró cautivar al público gracias a su espontaneidad y sentido del humor, rasgos que lo ayudaron aser el favorito aún sin haber llegado a la última ronda de eliminados. Se trata de Harold Azuara, quien en cada emisión, sin falta, le sacaba una carcajada a sus compañeros y a los jueces, además de que sorprendió con sus dotes culinarios, un talento que hasta él desconocía.

Además de descubrir que en realidad sí era bueno para la cocina, el actor también tuvo oportunidad de conocer a una colega que lo deslumbró por completo, tanto por su personalidad, como por su belleza física, llegándose a convertir en su “amor platónico”.

Ella es la participante que conquistó a Harold Azuara

Tras su eliminación, el actor juvenil, recordado principalmente por su participación en “La CQ”, asistió como invitado a un par de podcasts y programas, emisiones en las que se dedicó a hablar de sus mejores recuerdos en la competencia. Aunado a todos los aprendizajes que se llevó del concurso, Harold Azuara se quedó con un grato recuerdo de una de sus contrincantes, a quien incluso vio como su ‘crush’.

Durante su participación en uno de los programas de Yordi Rosado, Harold fue cuestionado sobre si alguien le causó una impresión inolvidable o si alguna de sus colegas había logrado captar su atención más allá de la contienda.

“Creo que Sandra Itzel, que era de mi edad. Lo que más me gustaba de ella es que no sé si le daba lástima o qué pasaba, pero me daba muchos consejos de cocina y siempre estaba en el balcón ayudándome mucho”, contó.

Harold reveló que quedó asombrado con la belleza de Sandra Itzel Instagram

¿Le confesó lo que sentía?

Pese a los pensamientos tan positivos que tenía de la también actriz, parece ser que Harold Azuara no se animó nunca a contarle qué es lo que veía en ella. Por lo que Sandra Itzel se habría enterado de esto hasta que el joven decidió hacerlo público en esta entrevista, misma que rápidamente se viralizó gracias a los fanáticos de ambos, quienes han expresado lo mucho que les hubiera gustado verlos llegar juntos a la final.