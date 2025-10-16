Mitzy corona a Aaron Mercury y le hace un promesa

Aaron Mercury debutó como modelo de pasarela.

Tras salir de La Casa de los Famosos como cuarto lugar, el influencer ha acumulado proyecto y tras proyecto, incluyendo su participación en el reality show “Las estrellas bailan en Hoy”.

En una charla en un en vivo con Priscila Valverde, quien también estuvo en La Casa de los Famosos, reveló que su primer baile será con un tema de K Pop, el cual ejecutará ya este jueves.

Pero Mercury recibió también el llamado de Mitzy, uno de los diseñadores más importantes de la farándula mexicana desde los años 90 y que ha visto a personalidades del espectáculo como Verónica Castro, Maribel Guardia y Olivia Collns.

Así debutó Aaron Mercury como modelo

Mitzy le dio a Aaron un diseño exclusivo, son aire de atuendo de rey, con el cual el influencer hizo su desfile por la pasarela.

Al final del evento, Mitzy subió al área de desfile para hacer un anuncio.

@aaronmercury Muchas gracias por coronarme y darme la oportunidad de estar en tus pasarelas! Se vienen cosas grandes juntos! #aaronmercury @mitzydesigner ♬ sonido original - Aaron Mercury

“La persona que quiero presentar tiene trono, tiene reina y tiene... corona”, dijo el diseñador que en efecto traía entre sus manos una corona para ponerla en la cabeza de Mercury.

El ex habitante de La Casa de los Famosos se mostró agradecido con Mitzy. “Es un honor que una persona como tú me vista y me dé la oportunidad de estar en sus pasarelas.

El diseñador remató su discurso prometiéndole a Aaron que no será la última vez que trabajen juntos.