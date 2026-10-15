Mhoni Vidente predice un futuro doloroso para el Papa León XIV tras diagnóstico de cáncer

La salud del Papa León XIV ha generado preocupación luego de anunciarse que padece cáncer.
En un par de días, el pontificado de León XIV pasó a ser tema de análisis debido a las posibilidades que surgen para procurar su salud.
Se ha contemplado, sobre todo, la posibilidad de repetir el protocolo que se siguió con el papa Benedicto XVI, quien decidió separarse de su cargo debido precisamente a cuestiones de salud. Como se sabe, sin embargo, el papado no es un solamente un cargo de elección o administrativo, sino un designio divino, por lo que no se puede renunciar a él.
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La Iglesia por tanto, tuvo durante un lapso de 9 años, un papa en retiro y otro en funciones: Bendicto XIX y Francisco.
La predicción de Mhoni Vidente sobre el Papa
La noticia de que el Papa León XIV enfrentará al cáncer genera ahora una incertidumbre para la cual Mhoni Vidente buscó respuestas en el tarot.
De acuerdo con las cartas que salieron, la predicción es que León XIV renunciará al cargo para enfocarse en su tratamiento.
“Va a ser sometido a quimioterapias. El cáncer que padece es muy difícil”, dice la tarotista.
Todo sobre la banda que marcó a varias generaciones
Para la Iglesia católica como institución, Mhoni predice un año 2027 muy importante.
“Se visualiza que tiene que renunciar y vamos con un cónclave en marzo o abril”.
Es decir, que los cardenales se estarían reuniendo en esos meses para la elección de un nuevo papa.