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Mhoni Vidente predice un futuro doloroso para el Papa León XIV tras diagnóstico de cáncer

El Papa León XIV anunció este miércoles la enfermedad que padece

Octubre 14, 2026 • 
Alejandro Flores
papa leon XIV mhoni vidente.jpg

Papa León XIV

Getty Images

La salud del Papa León XIV ha generado preocupación luego de anunciarse que padece cáncer.

En un par de días, el pontificado de León XIV pasó a ser tema de análisis debido a las posibilidades que surgen para procurar su salud.
Se ha contemplado, sobre todo, la posibilidad de repetir el protocolo que se siguió con el papa Benedicto XVI, quien decidió separarse de su cargo debido precisamente a cuestiones de salud. Como se sabe, sin embargo, el papado no es un solamente un cargo de elección o administrativo, sino un designio divino, por lo que no se puede renunciar a él.
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La Iglesia por tanto, tuvo durante un lapso de 9 años, un papa en retiro y otro en funciones: Bendicto XIX y Francisco.

La predicción de Mhoni Vidente sobre el Papa

La noticia de que el Papa León XIV enfrentará al cáncer genera ahora una incertidumbre para la cual Mhoni Vidente buscó respuestas en el tarot.
De acuerdo con las cartas que salieron, la predicción es que León XIV renunciará al cargo para enfocarse en su tratamiento.

“Va a ser sometido a quimioterapias. El cáncer que padece es muy difícil”, dice la tarotista.
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Para la Iglesia católica como institución, Mhoni predice un año 2027 muy importante.

“Se visualiza que tiene que renunciar y vamos con un cónclave en marzo o abril”.

Es decir, que los cardenales se estarían reuniendo en esos meses para la elección de un nuevo papa.

Papa León XIV mhoni vidente
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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