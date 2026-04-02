Mhoni Vidente predice quién será el rival de Poncho de Nigris en Ring Royale

El futuro no es halagüeño para los realities.

Por lo menos así lo predice Mhoni Vidente, cuyas cartas del tarot vaticinan que el público televidente comenzará a dejar de seguir proyectos como “La casa de los famosos” y “La Granja VIP”.

“Lo que veo es que ahora ya la gente lo que quiere es tener espectáculos como las peleas de box de exhibición”, dice la tarotista.

Visualiza, por ejemplo, que después de la repercusión que han tenido funciones como Supernova y Ring Royale, Televisa producirá su propio proyecto de peleas con famosos.

“Son espectáculos que te dan dinero rápido”, dice acerca de las ventajas con respecto a otros proyectos.

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El futuro de Poncho de Nigris

Mhoni Vidente también alcanzó a ver el debut de Poncho de Nigris en este tipo de peleas de exhibición.

De Nigris iba a ser la función estelar del Ring Royale que se presentó en marzo pero su pelea se cayó ante la falta de un rival que aceptara boxear con él.

Poncho asegura que para la siguiente edición del Ring Royale sí se subirá al ring aunque todavía no se define su rival... algo que Mhoni Vidente sí visualiza.

“La pelea de Poncho sí va a suceder y será contra Adrián Marcelo”, dice la vidente con base en lo que ve en las cartas.

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El éxito de proyectos como este, dice Mhoni, contrastará en este 2026 con la baja de interés en los realities.