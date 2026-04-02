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Así fue el lanzamiento de Artemis 2, el primer viaje a la Luna en 54 años

¿Por qué tardaron tanto en volver a la Luna?

Abril 01, 2026 • 
Alejandro Flores
viaje a la luna artemis 2.jpg

Artemis 2 fue lanzado con éxito

NASA

Hace más de medio siglo que la palabra “Ignition” (encendido) no se pronunciaba para señalar el comienzo de una aventura hacia la Luna.

Cientos de personas tuvieron el privilegio, además, no sólo de escucharlo a través de la transmisión por televisión del lanzamiento del cohete del proyecto Artemis 2, sino de verlo en vivo desde una plataforma colocada por el Centro Kennedy al otro lado de Cabo Cañaveral.

El lanzamiento parecía, 10 minutos antes de la hora pactada para su ejecución, que sería pospuesto debido a una revisión de último minutos en el cápsula llamada Sistema de aborto de misión, que está colocada en la parte más alta del cohete.
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Los ingenieros, sin embargo, lograron su correcto funcionamiento y finalmente la nave partió hacia la luna a las 16:35 de este miércoles 1 de abril.

La historia detrás de los viajes a la Luna y por qué se habían abandonado

La historia de la conquista del espacio está llena de historias heroicas pero también de tragedias y componendas políticas.

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Desde que Neil Armstrong se convirtió en el primer hombre en pisar la luna, Estados Unidos ha vivido diferentes etapas en su proyecto espacial.

Pero ¿Por qué tuvo que pasar medio siglo antes de que otra vez se intentara poner a un hombre en el satélite natural de la Tierra?
Jaime Maussán, un experto en el tema espacial, lo explica así.

“En la década de los 70, cuando John F. Kennedy lanzó a los Estados Unidos a la carrera espacial, la idea era vencer al comunismo. Lo extraordinario es que el primer raiting fue de miles de millones de personas que vieron a Neil Armstrong ´pisar la luna”.

Maussán explica que después de aquel primer impacto mediático, los estadounidenses fueron perdiendo interés en ver viajes espaciales, de modo que eso impactó también en los políticos, que empezaron a notar que el elevado costo de viajar al espacio no les redituaba en popularidad.

“Todavía el Apolo13 fue una odisea por el regreso de su tripulación pero las misiones 14, 15, 16 y 17 descendieron en la audiencia”.

La nueva carrera espacial, impulsada ahora por Donad Trump, tiene como objetivo, dice Maussán, un intento por reclamar los recursos naturales que hay en la luna, y eventualmente construir una base espacial para genera energía.

Luna
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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