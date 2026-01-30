Suscríbete
Famosos

‘La Bebeshita’ se integra a ‘Hoy’ tras ser DESPEDIDA de ‘Venga la Alegría’ y presenta ’Shippeo a la vista’

La famosa ya había formado parte de la emisión como pareja de baile junto a Brandon Castañeda.

Enero 30, 2026 • 
Ericka Rodríguez
Bebeshita-hoy.jpg

Daniela Alexis conducirá ’Shippeo a la vista’ junto a Brandon Castañeda.

Octavio Lazcano/YouTube

“Estoy muy feliz por todo lo que se viene”.

Daniela Alexis, mejor conocida como ‘La Bebeshita’, recibió la bienvenida oficial al matutino ‘Hoy’ como conductora, donde estará a cargo de una nueva sección junto a Brandon Castañeda, su pareja de baile en ‘Las Estrellas bailan en Hoy’.

Fue el 28 de enero cuando se anunció la participación de los famosos en ’Shippeo a la vista’, un segmento enfocado en buscar solteros por la ciudad para conseguirles pareja y organizarles una cita.

Tras finalizar su ciclo en ‘Venga la Alegría’, ‘La Bebeshita’ aseguró que se siente entusiasmada por esta nueva oportunidad. A través de un video dijo que “siempre después de la tormenta llega el sol”, y en la descripción añadió: “Estoy muy feliz por todo lo que se viene”.

Daniela abandonó ‘Vena la Alegría’ de TV Azteca hace tres años, tras la llegada de una nueva productora, lo que provocó cambios en el elenco de la emisión.

TE RECOMENDAMOS: Olivia Collins sufre TERRIBLE caída en plena conferencia de prensa: “Sentí que perdí el sentido”

En su salida, ‘La Bebeshita’ agradeció al equipo con el que trabajó en la televisora del Ajusco, “Hoy me despido de ‘Venga la Alegría fin de semana’, gracias a todos por aguantarme cada fin, las travesuras, mis tonterías, la paciencia y todo lo que me daba. Gracias a cada uno de ellos, toda la producción, el staff, mis amigos conductores que realmente ya éramos una familia unida, no era ir a trabajar, era ir a divertirte un rato con amigos”.

La exintegrante de ‘Enamorándonos’, de Azteca, también formó parte del reality ‘MasterChef Celebrity’.

Te puede interesar:
melenie carmona.jpg
Famosos
Melenie Carmona pelea con fans de Alicia Villarreal en las redes: "¿Vas a llorar?”
Diciembre 05, 2025
 · 
Alejandro Flores
Alicia-Villarreal-Cibad.jpg
Famosos
Novio de Alicia Villarreal le manda indirecta a ex de la cantante: “Ya cómprate unos huevit*s”
Diciembre 02, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
familiar fiscalia.jpg
Famosos
¿Qué dice la Fiscalía de Quintana Roo sobre la muerte de Nataly, familiar de Itzel Barro y El Capi Pérez?
Diciembre 28, 2025
 · 
Alejandro Flores
mayrín villanueva.jpg
Famosos
El misterio detrás de la edad de la protagonista de “Corazón de oro”, Mayrín Villanueva
Diciembre 28, 2025
 · 
Alejandro Flores

‘La Bebeshita’ enamoró al público…

Daniela Alexis Barceló Trillo nació el 11 de diciembre de 1990 e inició su carrera como participante de ‘Enamorándonos’, donde su personalidad extrovertida y su estilo desenfadado la hicieron destacar.

Posteriormente, consolidó su presencia en televisión como conductora y colaboradora en ‘Venga la Alegría Fin de Semana’ y ‘MasterChef Junior.

También ha participado en realities de celebridades como ‘La Casa de los Famosos’, en su cuarta temporada en Estados Unidos.

NO TE VAYAS SIN LEER: Desaparece madre con sus 4 hijos sin dejar RASTRO en el Estado de México y activan alerta máxima

Además de su trayectoria en televisión, ‘La Bebeshita’ ha desarrollado una carrera como influencer y en sus redes sociales comparte contenido de entretenimiento, rutinas de belleza y momentos de su vida personal.

La Bebeshita Programa Hoy
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
mario bezares.jpg
Famosos
“Mafioso, traidor y payaso”, Mario Bezares y Raúl el Pelón sacan su lado agresivo en ¿Apostarías por mí?”
Enero 29, 2026
 · 
Alejandro Flores
guillermo capetillo.jpg
Famosos
El día que un hermano Capetillo desapareció de las telenovelas para dedicarse a la fe
Enero 29, 2026
 · 
Alejandro Flores
imelda tuñon.jpg
Famosos
Imelda Tuñón lanza graves acusaciones contra Julián Figueroa, a casi tres años de su muerte
Enero 29, 2026
 · 
Alejandro Flores
malito y laysha.jpg
Famosos
Concursante de "¿Apostarías por mí?” lleva días sin bañarse, ni su pareja lo soporta
Enero 29, 2026
 · 
Alejandro Flores
andres garcía.jpg
Famosos
El galán de telenovelas que recibía visitas desnudo, con boxers o con regalos siniestros
Pati Chapoy alguna vez lo vio explotar durante una entrevista junto a Héctor Bonilla
Enero 29, 2026
 · 
Alejandro Flores
krystal silva.jpg
Famosos
Krystal Silva se compara con la Krystal Silva de Miss Universo: “10 años, 10 kilos más”
La ganadora de Nuestra Belleza 2016 hizo se puso el mismo vestido que vistió hace 10 años en la pasarela de Miss Universo
Enero 29, 2026
 · 
Alejandro Flores
Billy-Rovzar.jpg
Famosos
Billy Rovzar revela cómo le JURÓ a su hijo de 10 años: ‘papito, nunca vuelvo a tocar una gota de alcohol”.
El fundador de ‘Lemon Films’ destapó una etapa difícil que lo llevó a cambiar su manera de vivir.
Enero 29, 2026
 · 
Ericka Rodríguez
Paco-de-la-O.jpg
Famosos
Paco de la O es demandado por su expareja, Malu Carreras, de VIOLENCIA física y emocional
La exnovia del actor, expuso que terminaron su relación tras siete años juntos.
Enero 29, 2026
 · 
Ericka Rodríguez