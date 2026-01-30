‘La Bebeshita’ se integra a ‘Hoy’ tras ser DESPEDIDA de ‘Venga la Alegría’ y presenta ’Shippeo a la vista’

“Estoy muy feliz por todo lo que se viene”.

Daniela Alexis, mejor conocida como ‘La Bebeshita’, recibió la bienvenida oficial al matutino ‘Hoy’ como conductora, donde estará a cargo de una nueva sección junto a Brandon Castañeda, su pareja de baile en ‘Las Estrellas bailan en Hoy’.

Fue el 28 de enero cuando se anunció la participación de los famosos en ’Shippeo a la vista’, un segmento enfocado en buscar solteros por la ciudad para conseguirles pareja y organizarles una cita.

Tras finalizar su ciclo en ‘Venga la Alegría’, ‘La Bebeshita’ aseguró que se siente entusiasmada por esta nueva oportunidad. A través de un video dijo que “siempre después de la tormenta llega el sol”, y en la descripción añadió: “Estoy muy feliz por todo lo que se viene”.

Daniela abandonó ‘Vena la Alegría’ de TV Azteca hace tres años, tras la llegada de una nueva productora, lo que provocó cambios en el elenco de la emisión.

En su salida, ‘La Bebeshita’ agradeció al equipo con el que trabajó en la televisora del Ajusco, “Hoy me despido de ‘Venga la Alegría fin de semana’, gracias a todos por aguantarme cada fin, las travesuras, mis tonterías, la paciencia y todo lo que me daba. Gracias a cada uno de ellos, toda la producción, el staff, mis amigos conductores que realmente ya éramos una familia unida, no era ir a trabajar, era ir a divertirte un rato con amigos”.

La exintegrante de ‘Enamorándonos’, de Azteca, también formó parte del reality ‘MasterChef Celebrity’.

‘La Bebeshita’ enamoró al público…

Daniela Alexis Barceló Trillo nació el 11 de diciembre de 1990 e inició su carrera como participante de ‘Enamorándonos’, donde su personalidad extrovertida y su estilo desenfadado la hicieron destacar.

Posteriormente, consolidó su presencia en televisión como conductora y colaboradora en ‘Venga la Alegría Fin de Semana’ y ‘MasterChef Junior.

También ha participado en realities de celebridades como ‘La Casa de los Famosos’, en su cuarta temporada en Estados Unidos.

Además de su trayectoria en televisión, ‘La Bebeshita’ ha desarrollado una carrera como influencer y en sus redes sociales comparte contenido de entretenimiento, rutinas de belleza y momentos de su vida personal.