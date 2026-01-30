Desaparece madre con sus 4 hijos sin dejar RASTRO en el Estado de México y activan alerta máxima

“Mamacita, regresa a la casa, regresa con los niños. Es lo que más te pido. (Los niños) están pequeños, son personas indefensas”.

La joven madre Verónica Aguilar Ramírez y sus cuatro hijos menores fueron reportados como desaparecidos en Valle de Chalco, en el Estado de México, desde hace 10 días.

Aguilar, de 31 años, y sus hijos Gerardo Said, Clara Noemí, Ángel Samuel y Fátima Abigail, fueron vistos por última vez el 19 de enero en la colonia La Guadalupana.

Desde ese momento, sus familias perdieron contacto con Verónica y tampoco se sabe nada de los niños, por lo que se notificó a las autoridades. Además, la familia teme que puedan ser víctimas de algún delito.

“Se dedicaba a su casa, no salía, hay veces que ella se ponía a trabajar… Tenía un puesto de verduras”, dijo su mamá Dora Ramírez.

La señora dijo a N+ que Verónica les había contado que conoció a un hombre a través de redes sociales, quien presuntamente le indicó que la iba a ayudar.

“Se la pasaba muy pegada en el teléfono. Incluso tenía muchos seguidores en el face. Tuvo una comunicación con una persona que la verdad no sé nada de ella. Que él la iba a ayudar, la iba a apoyar”, expresó Ramírez.

Al tiempo, refirió que días antes de su desaparición, Verónica denunció violencia doméstica por parte de su esposo, por lo que pidió ayuda. Por esta razón, las autoridades siguen dos líneas de investigación.

“Ellos anteriormente ya habían tenido problemas. La primera vez que yo vine fue porque él había agarrado un cuchillo en la mano y tenía a los niños espantados. La segunda vez que vine fue porque me habló y me dijo que le había pegado”, narró la madre de la mujer desaparecida.

Incluso han realizado diversas indagatorias en la vivienda de su esposo Miguel Ángel, quien asegura que también le han pedido a una de sus tías que presente su declaración.

“Hasta ahorita a mi domicilio han venido a tomar fotos de los cuartos, del cuarto de allá afuera que no esté en complicidad o que le haya hecho algo. Han ido a pedir las cámaras alrededor de mi casa”, dijo el esposo de Verónica.

Y añadió que sospecha que la joven fue manipulada por el sujeto que conoció en redes sociales y quien le prometió ayuda.

“Yo siento que esa persona la envolvió y por eso es que ella se fue”, dijo.

Las investigaciones están en marcha las autoridades inician que han detectado indicios que podrían ser clave para dar con el paradero de Verónica y sus cuatro hijos.

Trascendió que el rastreo del teléfono arrojó diferentes ubicaciones en la Ciudad de México, Tlaxcala, Tijuana y Sinaloa.

La madre de Verónica le envió un mensaje entre suplicas desgarradoras: “Mamacita, regresa a la casa, regresa con los niños. Es lo que más te pido. (Los niños) están pequeños, son personas indefensas”, concluyó.

