Mauricio Ochmann buscó a su mamá biológica, pero se ARREPINTIÓ: “tenía 15 años cuando me tuvo”

“En ese momento me cayó el veinte de que si ella no me había buscado por algo será”.

El actor Mauricio Ochmann nunca ha ocultado los detalles que vivió en su infancia, particularmente que vivió con una familia adoptiva y sobre todo el impacto que tuvo crecer sin sus papás biológicos.

En una charla reciente con Yolanda Andrade y Montserrat Oliver, el actor volvió a abrir ese capítulo difícil en su vida y reveló cómo fue el proceso de querer hallar a su mamá.

Ochmann recordó que fue a los 17 años cuando decidió explorar sus orígenes y contactó con la agencia que lo puso en adopción, sin embargo, al enterarse de que ella nunca lo había buscado, reflexionó sobre su decisión.

“Me mandaron todo el papeleo. En ese momento me cayó el veinte de que si ella no me había buscado por algo será”, dijo Mauricio.

Al tiempo, contó que la compañía le ofreció la oportunidad de localizar a su madre biológica, pero él decidió declinar dicha posibilidad.

“En la agencia queda el registro de que yo la intenté buscar y supongo que si ella quisiera, ahí está ese registro… Pasé por ese tren de pensamientos hasta que dije: como haya sido, no quiero llegar a mover el tablero”.

Mauricio nació en Washington, en 1977 y fue dado en adopción debido a que su madre biológica apenas tenía 15 años cuando quedó embarazada. Tras ser elegido, María y Guillermo Sánchez, una pareja mexicana que residía en Estados Unidos, fue la primera familia que lo crió.

Con los años, la relación entre María y Guillermo se fracturó y ante su inminente separación, Mauricio eligió quedarse con su madre y juntos se mudaron a Querétaro. La madre el histrión volvió a encontrar el amor con Thomas Ochmann, su segundo padre adoptivo y de quien heredó su apellido.

“Soy adoptado, no conozco a mis papás biológicos, nunca los conocí. Soy adoptado dos veces por parte de papá. Tuve una infancia muy violenta y una mamá adoptiva muy ausente”, confesó el protagonista de ‘Papá soltero’.

En la entrevista, las conductoras le cuestionaron a Mauricio si alguna vez se habría cuestionado cómo sería su madre físicamente.

“Lo único que tengo de información es que ella tenía 15 años, él tenía 16 años, ella era americana de tez blanca, pelo negro y ojos azules, pero de chiquito yo fantaseaba y me la imaginaba como una Jennifer Connelly”, relató entre risas y nostalgia.