Famosos

Mhoni Vidente predice dos romances entre famosos de La Granja VIP

La tarotista vio mucha sensualidad en el futuro de algunos de los granjeros

October 19, 2025 • 
Alejandro Flores
mhoni vidente la granja.jpg

Mhoni Vidente ve señales de amor que ya se están cumpliendo

Azteca y Youtube

Mhoni Vidente asegura que La Granja VIP provocará al menos un divorcio.
“Hay mucha hormona allá adentro”, explica la vidente al echarle las cartas al reality show de Azteca.
Para empezar, Mhoni tiene claro que el destino de La Granja VIP está marcado por el carisma de Sergio Mayer Mori, a quien califica como un chico muy inteligente hasta el punto de recomendar a Televisa una estrategia.

“Ahí lo que tiene que hacer Televisa es que en cuanto salga de La Granja, le ponga un contrato para llevárselo”.

En sus predicciones, la tarotista considera Mayer Mori como uno de los favoritos para llegar a la final y ganar el premio de los 4 millones de pesos.
La otra favorita, según las cartas de Mhoni, es La Bea, a quien ve como una concursante simpática y muy natural en su trato con los demás.

¿Cuál es el romance que predice Mhoni Vidente?

Sin embargo, Mhoni Vidente predice otras tormentas que sucederán antes de que llegue ese día de la gran final en diciembre.

“Vemos a un Kike Mayagoitia que ya dijo Mayer que tiene unas nalgotas... ahí el problema es que tiene un cuerpazo”.

kikemayagoitia.png

El conductor hizo un show solo para mujeres

Instagram

Para la adivina no hay duda de que con el paso de los días, la convivencia se hará cada vez más estrecha sobre todo con ciertas granjeras.

“Ahi lo que pasa es que Kike Myagoitia va a salir divorciado o muy peleado con la esposa porque ahí está Lis Vega y Fabiola Campomanes”.

De acuerdo con Mhoni Vidente, el trabajo en La Granja contribuirá a estos peculiares romances ya que al tener que convivir no solamente en una casa sino en las labores de ordeñar vacas y limpiar establos, se generarán lazos más fuertes.

Kike Mayagoitia Fabiola Campomanes Mhoni Vidente predice
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
