Sergio Mayer Mori se terapea a las 3 de la mañana: “soy muy problemático, me falta mucha humildad”

“Me he metido el pie toda mi vida”.

No cabe duda que el hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer entró en ‘La Granja VIP’ sin saber que iba a cautivar corazones y romper paradigmas, pese a que su motivación fue el dinero que le ofrecieron y su búsqueda de humildad y visibilidad.

Sergio expresó antes de ingresar al reality, que aceptó a pesar de que en otros proyectos le ofrecieron tres veces más de lo que gana actualmente.

Fue durante una conversación con sus compañeros donde reconoció que atraviesa por una etapa en la que necesita empleo con urgencia y que, además, busca mayor exposición pública.

“La neta... me urgía chamba, mal ped*. Me han invitado a mil y me han pagado tres veces lo que me pagarían aquí y pues no sé, estoy en una etapa de mi vida en donde estoy trabajando mi humildad y estoy trabajando mi gratitud”, expresó el joven actor.

El también músico admitió que en el pasado habría rechazado participar en el reality, pero que su perspectiva ha cambiado, pues ahora considera que este tipo de oportunidades le permiten derrotar a la soberbia y valorar lo que la vida le ofrece.

“Antes me llegaban y era como: ‘No mam*s yo qué voy a hacer’ y éste ped* de soberbio, literal, y cuando esto me llegó yo estaba en un momento muy diferente de mi vida en donde estoy agradeciendo un ching* lo que me está llegando; esto no lo veo como de ‘agh’, al contrario, lo veo como una oportunidad para llegar a más gente”, compartió Mayer Mori.

La charla concluyó y todos siguieron con otras actividades al interior de la granja, sin embargo, llegada la noche, Sergio aprovechó que todos dormían para platicar a profundidad sobre sus emociones.

Mayer Mori admitió que “yo siempre he sido un güey que muy problemático, ¿no?, o sea, como que siempre estoy en ped*s y no es por ser malicioso ni por querer el desmad*e, al contrario a mí me gusta estar bien, me gusta sentirme bien, me gusta amar, me gustan las flores, los animales… entonces como que no es congruente esa parte de mí conmigo mismo, ¿no?, como quiero lo mejor par mí, pero al mismo tiempo, a veces me meto el pie una y otra vez así muy cabr*n”, dijo.

Y al explorar los motivos por los que se sabotea, Sergio reveló que “me he metido el pie toda mi vida, literal. Y pues una de las razones de esas metidas de pie, o un par de las razones es que me ha faltado mucha humildad en mi vida. Me ha faltado mucha gratitud”.

El joven granjero conmovió a muchos seguidores del proyecto por su sinceridad y algunos de los comentarios que se podían leer en un post de ‘La Granja VIP’ son: “Estamos mirando un Sergio contrario que lo que creíamos. Todos merecemos una segunda oportunidad, además de ser encantador es muy carismático”, “De los más nobles y honestos que he conocido”, “A las 4:45 am me desperté para ir al trabajo y él estaba así. Yo dije que onda!? Bello”, “Suena sincero, ojalá y este proyecto le ayude a crecer en lo personal”, entre otros.

Mayer Mori llamó la atención desde su ingreso, pues llegó acompañado de su padre y su hija Mila, de ocho años. Y tampoco ha pasado desapercibido por su atractivo físico.

En la primera noche, Sergio se posicionó entre los concursante más votados como ‘granjero favorito’ junto a Lolita Cortés y Alberto del Río, y después se volvió ‘capataz’, donde pudo asignar tareas a cada uno de sus compañeros.