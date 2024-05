¿Maya Nazor va por Christian Nodal? Su parecido con Belinda y un detalle en sus redes desataron los rumores

El nombre de Nazor, una reconocida influencer y modelo que sostuvo una relación con el rapero Santa Fe Klan, con quien procreó un hijo, no tardó en surgir en la lista de las posibles “novias” de Christian Nodal al lado de figuras como Ángela Aguilar , Estevie y hasta Tania Rincón por su increíble parecido con Belinda y por unas publicaciones que de inmediato despertaron las sospechas.

¿Por qué involucraron a Maya Nazor con Christian Nodal? Esto es todo lo que sabemos que esta intrigante teoría que ha acaparado las principales tendencias en redes sociales.

TE PUEDE INTERESAR:

MAYA NAZOR Y EL VIDEO “DEDICADO” A CHRISTIAN NODAL QUE PUBLICÓ EN INSTAGRAM

Cuando Christian Nodal confirmó finalmente que los rumores de su separación de Cazzu eran ciertos, para más de un fan hubo “gato encerrado": el intérprete de regional mexicano nunca pudo superar a Belinda, es por ello que tal vez el hecho de que haya optado por refugiarse en los brazos de una persona parecida a ella no suene tan descabellado.

Las pistas fueron llegando a cuentagotas: por un lado está el obvio parecido que la rubia modelo Maya Nazor tiene con Belinda, mientras que por otra parte hubo dos videos que hicieron sospechar hasta al más incrédulo: en una de las grabaciones, ampliamente difundida en TikTok, se evidenció que Maya es una gran fan de Christian Nodal e incluso aprovechó uno de sus conciertos en Guadalajara para cantar los éxitos del famoso en primera fila.

Por otro lado, un reel que Maya Nazor publicó en su cuenta de Instagram no tardó en popularizarse debido a que, en la corta grabación, la influencer aparece en un sugestivo baile ataviada con un sombrero vaquero, objeto que no puede faltar en el look de Christian Nodal.

¿Será o no? Hasta el momento, ninguna de las dos celebridades se ha pronunciado al respecto; sin embargo, el debate está a todo lo que da en las diversas plataformas de redes sociales debido a que muchos internautas recordaron que Mhoni Vidente había predicho que una rubia sería la nueva conquista de Nodal, mientras que otros sólo tuvieron agrias críticas para Maya Nazor: “La cazafortunas”, escribió un usuario de Instagram.